Instagram уночі нагадуватиме підліткам, що потрібно йти спати
Аби обмежити час перебування підлітків у соцмережі Instagram, платформа запроваджує "нічні підказки" про те, що пора спати
Про це повідомляє Tech crunch.
Такі нагадування з’являтимуться, якщо підлітки понад 10 хвилин переглядатимуть Reels або особисті повідомлення після 22:00.
Повідомлення нагадуватимуть користувачам, що вже пізно, і спонукатимуть закрити програму.
Водночас ці підказки відображатимуться автоматично, тому юні користувачі не зможуть їх вимкнути. Проте в них буде змога відхилити це спонукання та продовжити користуватися додатком.
Зазначено, що підлітки почнуть бачити повідомлення з написом: "Час відпочити?", після якого з’явиться нагадування: "Вже пізно. Подумайте про те, щоб закрити Instagram на ніч".
Нові нічні підказки доповнюють інші функції Instagram щодо скорочення часу в соцмережі. Користувачі, наприклад, можуть увімкнути функцію "Зробити перерву", яка показує повноекранні нагадування про регулярні перерви. Окрім цього, є "Тихий режим", який дозволяє підліткам вимкнути сповіщення й повідомити інших про те, що вони не будуть активні в мережі протягом певного часу.
- 9 січня Meta повідомила, що ввела нові засоби захисту вмісту для підлітків, зокрема в соціальних мережах Facebook та Instagram.
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