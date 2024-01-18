Instagram уночі нагадуватиме підліткам, що потрібно йти спати

Про це повідомляє Tech crunch.

Такі нагадування з’являтимуться, якщо підлітки понад 10 хвилин переглядатимуть Reels або особисті повідомлення після 22:00.

Повідомлення нагадуватимуть користувачам, що вже пізно, і спонукатимуть закрити програму.

Водночас ці підказки відображатимуться автоматично, тому юні користувачі не зможуть їх вимкнути. Проте в них буде змога відхилити це спонукання та продовжити користуватися додатком.

Зазначено, що підлітки почнуть бачити повідомлення з написом: "Час відпочити?", після якого з’явиться нагадування: "Вже пізно. Подумайте про те, щоб закрити Instagram на ніч".

Нові нічні підказки доповнюють інші функції Instagram щодо скорочення часу в соцмережі. Користувачі, наприклад, можуть увімкнути функцію "Зробити перерву", яка показує повноекранні нагадування про регулярні перерви. Окрім цього, є "Тихий режим", який дозволяє підліткам вимкнути сповіщення й повідомити інших про те, що вони не будуть активні в мережі протягом певного часу.