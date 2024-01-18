Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології Instagram уночі нагадуватиме підліткам, що потрібно йти спати

Instagram уночі нагадуватиме підліткам, що потрібно йти спати

18 січня, 2024 четвер
22:29
Технології Інстаграм

Аби обмежити час перебування підлітків у соцмережі Instagram, платформа запроваджує "нічні підказки" про те, що пора спати

Про це повідомляє Tech crunch.

Такі нагадування з’являтимуться, якщо підлітки понад 10 хвилин переглядатимуть Reels або особисті повідомлення після 22:00.

Повідомлення нагадуватимуть користувачам, що вже пізно, і спонукатимуть закрити програму.

Водночас ці підказки відображатимуться автоматично, тому юні користувачі не зможуть їх вимкнути. Проте в них буде змога відхилити це спонукання та продовжити користуватися додатком.

Зазначено, що підлітки почнуть бачити повідомлення з написом: "Час відпочити?", після якого з’явиться нагадування: "Вже пізно. Подумайте про те, щоб закрити Instagram на ніч".

Нові нічні підказки доповнюють інші функції Instagram щодо скорочення часу в соцмережі. Користувачі, наприклад, можуть увімкнути функцію "Зробити перерву", яка показує повноекранні нагадування про регулярні перерви. Окрім цього, є "Тихий режим", який дозволяє підліткам вимкнути сповіщення й повідомити інших про те, що вони не будуть активні в мережі протягом певного часу.

  • 9 січня Meta повідомила, що ввела нові засоби захисту вмісту для підлітків, зокрема в соціальних мережах Facebook та Instagram.
Суспільство
Світ
Читайте також:
Енергоатом
18 січня, 2024 четвер
Топменеджер Енергоатому виїхав за кордон у відпустку, звільнився і не повернувся в Україну, – Железняк
мобілізація
17 січня, 2024 середа
Генерал-майор Кривонос: чинний закон про мобілізацію робочий, змусьмо владу виконувати наявне законодавство
18 січня, 2024 четвер
Нідерланди дозволили частині біженців з України залишитися тільки до весни: подробиці
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.78
    Купівля 37.78
    Продаж 38.39
  • EUR
    Купівля 41.15
    Продаж 42.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 січня
23:53
Естонія передасть Україні 274 археологічні артефакти, затримані на кордоні 5 років тому
23:32
Ігор Мазепа
Бізнесмена Ігоря Мазепу затримали на кордоні, в офісі його компанії Concorde Capital відбулися обшуки
23:26
нафта ембарго санкції
США запровадили санкції щодо 19 танкерів за транспортування нафти з РФ
23:09
Оновлено
Суд над керівниками компаній пов'язаних з Гринкевичем
Суд обрав запобіжний захід першому з фігурантів справи Гринкевичів
23:08
Літак а-50 (РФ)
Літак РФ А-50, збитий 15 січня, імовірно, брав участь у параді в Москві 2020 року ,- росЗМІ
23:00
КНДР
У Білому домі заявили, що загрози з боку КНДР можуть кардинально змінитися через співпрацю з РФ
22:31
конгрес США
Лідер демократів Шумер: Сенат США ухвалив тимчасовий бюджет, наступна ціль – пакет з фінансуванням України
21:56
Німеччина транспорт світ
Німеччина продає урядовий літак, через поломки якого зірвалися важливі візити посадовців
21:55
ЗСУ, мобілізація
Мін'юст пропонує дозволити мобілізовувати людей із судимістю
21:49
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Російські окупаційні війська збільшили активність на Лиманському напрямку. Колонка Сергія Згурця
21:38
Ексклюзив
Дональд Трамп
Не зовсім корелюється з реальністю: дипломат Хара про заяву Трампа завершити війну в Україні
21:36
Радослав Сікорський
РФ визнає поразку, але закінчуватиме війну з Україною не Путін, - очільник МЗС Польщі
21:21
Barry Callebaut
НАЗК внесло швейцарського виробника шоколаду Barry Callebaut до списку спонсорів війни
21:08
слава Україні
У РФ криміналізували гасло "Слава Україні" та символіку повстанців середини ХХ століття, - ЗМІ
20:40
Володимир Зеленський
У всіх російських ракетах є десятки компонентів, вироблених за кордоном, – Зеленський
20:26
Олександр Камишін
Ціль у Петербурзі вразив дрон українського виробництва, - Камишін
20:18
хакери
Українські хакери викрали техпаспорти понад 500 військових об'єктів РФ, - ЗМІ
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Журналісти і наркотик влади
19:34
ЗСУ
Упродовж доби відбулося 114 бойових зіткнень з армією РФ, - Генштаб
19:14
Аеропорт Львів зима
Україна працює над відновленням авіасполучення з двох міст, - заступник голови ОП Шурма
19:14
Пікассо
У підвалі Антверпена знайшли викрадені 14 років тому картини Шагала та Пікассо
19:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 694-го дня війни: ГУР атакувало нафтовий термінал у РФ, а в Севастополі затонув корабель окупантів
18:59
Денис Монастирський
У Києві перейменували вулицю на честь загиблого очільника МВС Монастирського
18:51
Кевін (в центрі)
"Шахтар" купив за 15 млн євро бразильського футболіста
18:50
На фото: Ірина Горбачова
Путініст Михалков заступився перед Кремлем за акторку з Маріуполя Горбачову, яка підтримала війну
18:49
Ексклюзив
Міністерство освіти та науки України
Міносвіти не хоче чути студентів: ректор Таврійського університету розповів, що ВНЗ планують приєднати до Києво-Могилянської академії
18:28
Снаряди 155-мм США з М777
У Парижі понад 20 країн створили артилерійську коаліцію для допомоги Україні
18:05
Пресреліз
Лого Responsibility Award 2023
Премія Відповідальності 2023: лауреатам вручать унікальні статуетки, що символізують єдність
18:03
НАТО планує провести в лютому масштабні навчання за сценарієм нападу Росії на Альянс, – Bild
18:00
Угорщина - ЄС
"Це не трагедія": в Угорщині не впевнені, чи досягнуть згоди з ЄС щодо допомоги Україні
18:00
OPINION
Віктор Каспрук
Угорські медіа запопадливо відбілюють Путіна
17:56
Артем Прима
Біатлон: Українець перед ЧС показав найкращий результат сезону на етапі Кубка світу
17:51
Збір на потреби 141-ї бригади - піхоти й аеророзвідки
17:45
Євробачення 2023
Євробачення-2024: Україна стала головним фаворитом букмекерів
17:43
митрополит московської церкви в Естонії
Естонія позбавила права на проживання митрополита московської церкви: має виїхати до 6 лютого
17:17
bihus.info
Колишня співробітниця Bihus.Info звернулася в поліцію щодо незаконної відеозйомки, відкрито провадження
17:16
морська міна
Туреччина, Болгарія та Румунія можуть розпочати розмінування Чорного моря влітку, – посол Боднар
17:09
Ексклюзив
гривня
Нові правила мікрокредитування: президент Асоціації українських банків розповів про зниження ставки до 1% на день
17:08
Чарльз ІІІ
У короля Чарльза III виявили пухлину, він лягає до лікарні
17:04
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден погодився на поступки республіканцям, щоб розблокувати допомогу Україні, – WSJ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV