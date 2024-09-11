"Кілька кліків замість тисяч паперових документів": Умєров пояснив важливість запровадження системи Dot Chain

Про це він сказав під час презентації Dot Сhain system 11 вересня, повідомляє кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

"Це революційний крок, який мінімізує людські помилки, спрощує документообіг і забезпечує своєчасні виплати постачальникам, роблячи процеси більш прозорими, швидкими й ефективними. Dot Chain - це не просто технологічна система, це зміна підходів у питаннях забезпечення. Кілька кліків замість тисяч паперових документів — це значна економія часу, що дозволяє армії оперативніше реагувати на нові виклики. Особливо важливою є підтримка наших постачальників", - зазначив Умєров.

Міністр додав, що система забезпечує прямий зв'язок між постачальниками і військовими, що гарантує безперебійний і безпечний ланцюг постачання. За його словами, поєднання з високими стандартами захисту інформації забезпечує необхідний рівень безпеки в умовах війни.

"Успішна робота системи підтверджує: реформа працює. Вона служить на користь військовим, державі й кожному з нас. Я висловлюю подяку всім, хто долучився до створення цієї системи, зокрема нашим міжнародним партнерам, за підтримку. Я переконаний, що Dot Chain стане важливою складовою на шляху до нашої перемоги", - наголосив Умєров.