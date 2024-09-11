"Кілька кліків замість тисяч паперових документів": Умєров пояснив важливість запровадження системи Dot Chain
Міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував запровадження інноваційної системи Dot Chain для військових і заявив, що вона відкриває нову еру в управлінні ресурсами ЗСУ
Про це він сказав під час презентації Dot Сhain system 11 вересня, повідомляє кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.
"Це революційний крок, який мінімізує людські помилки, спрощує документообіг і забезпечує своєчасні виплати постачальникам, роблячи процеси більш прозорими, швидкими й ефективними. Dot Chain - це не просто технологічна система, це зміна підходів у питаннях забезпечення. Кілька кліків замість тисяч паперових документів — це значна економія часу, що дозволяє армії оперативніше реагувати на нові виклики. Особливо важливою є підтримка наших постачальників", - зазначив Умєров.
Міністр додав, що система забезпечує прямий зв'язок між постачальниками і військовими, що гарантує безперебійний і безпечний ланцюг постачання. За його словами, поєднання з високими стандартами захисту інформації забезпечує необхідний рівень безпеки в умовах війни.
"Успішна робота системи підтверджує: реформа працює. Вона служить на користь військовим, державі й кожному з нас. Я висловлюю подяку всім, хто долучився до створення цієї системи, зокрема нашим міжнародним партнерам, за підтримку. Я переконаний, що Dot Chain стане важливою складовою на шляху до нашої перемоги", - наголосив Умєров.
- Наприкінці серпня Міноборони цифровізувало процес замовлення харчових продуктів для військових. Відтоді військовим не потрібно роздруковувати і підписувати паперові документи для замовлення продуктів - вони можуть використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП) на первинних документах.
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