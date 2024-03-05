Колишні керівники Twitter подали до суду на Ілона Маска за невиплату понад $128 млн вихідної допомоги
У понеділок, 4 березня, четверо колишніх керівників Twitter подали до суду на Ілона Маска, стверджуючи, що він не виплатив їм понад 128 мільйонів доларів вихідної допомоги після звільнення, спавши власником компанії
Про це повідомляє The Hill.
Позов подали колишні гендиректор Параг Агравал, фінансовий директор Нед Сігал, керівник юридичного відділу Віджая Гадде і виконувач обов'язків головного юрисконсульта Шон Еджетт.
Всі четверо були звільнені Ілоном Маском, коли він купив Twitter. Тепер вони вимагають вихідної допомоги, а також оплати адвокатських послуг і відсотків.
Згідно з позовом, поданим до Окружного суду північного округу Каліфорнії, в контрактах керівників зазначалося, що вони мають право на вихідну допомогу, якщо Twitter перестане бути публічною компанією. Однак, коли Маск зробив компанію приватною у жовтні 2022 року, він не виплатив їм вихідну допомогу, йдеться у позові.
"Власні слова Маска свідчать про те, що він вигадав причину і звільнив позивачів, щоб уникнути виплати їм виплат, які вони повинні були отримати відповідно до планів. - йдеться у позові. - Маск організував план закриття і звільнення як привід для того, щоб позбавити позивачів вихідної допомоги, помститися і заощадити власні гроші".
Екскерівники Twitter стверджують, що Маск не бажав виплачувати вихідну допомогу, тому просто звільнив їх без причини, а потім вигадав фальшиву причину і призначив співробітників своїх компаній, щоб ті підтримали його рішення.
"У своїх листах про звільнення він стверджував, що кожен позивач вчинив "грубу недбалість" і "навмисне порушення", не наводячи жодного факту на підтримку цього твердження", - додається в судовому позові.
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Ілон Маск подав до суду на OpenAI - компанію, яка розробила ChtGPT, та її виконавчого директора Сема Альтмана. За його словами, вона відмовилася від своєї початкової місії - розробляти штучний інтелект на благо людства, а не задля прибутку.
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