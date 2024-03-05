Колишні керівники Twitter подали до суду на Ілона Маска за невиплату понад $128 млн вихідної допомоги

Про це повідомляє The Hill.

Позов подали колишні гендиректор Параг Агравал, фінансовий директор Нед Сігал, керівник юридичного відділу Віджая Гадде і виконувач обов'язків головного юрисконсульта Шон Еджетт.

Всі четверо були звільнені Ілоном Маском, коли він купив Twitter. Тепер вони вимагають вихідної допомоги, а також оплати адвокатських послуг і відсотків.

Згідно з позовом, поданим до Окружного суду північного округу Каліфорнії, в контрактах керівників зазначалося, що вони мають право на вихідну допомогу, якщо Twitter перестане бути публічною компанією. Однак, коли Маск зробив компанію приватною у жовтні 2022 року, він не виплатив їм вихідну допомогу, йдеться у позові.

"Власні слова Маска свідчать про те, що він вигадав причину і звільнив позивачів, щоб уникнути виплати їм виплат, які вони повинні були отримати відповідно до планів. - йдеться у позові. - Маск організував план закриття і звільнення як привід для того, щоб позбавити позивачів вихідної допомоги, помститися і заощадити власні гроші".

Екскерівники Twitter стверджують, що Маск не бажав виплачувати вихідну допомогу, тому просто звільнив їх без причини, а потім вигадав фальшиву причину і призначив співробітників своїх компаній, щоб ті підтримали його рішення.

"У своїх листах про звільнення він стверджував, що кожен позивач вчинив "грубу недбалість" і "навмисне порушення", не наводячи жодного факту на підтримку цього твердження", - додається в судовому позові.