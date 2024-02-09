Корабель SpaceX Crew Dragon повернувся на Землю
У п’ятницю, 9 лютого, космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту повернувся з МКС на Землю та приводнився в Атлантичному океані біля східного узбережжя Флориди
Про це повідомляє компанія SpaceX у соцмережі X.
"Приводнення Dragon підтверджено, ласкаво просимо назад на Землю", - привітала компанія чотирьох астронавтів, які були на борту космічного корабля.
Екіпаж Crew Dragon третьої місії Axiom (Ax-3) складається з командира Майкла Лопес-Алегріа, який у минулому був астронавтом NASA, пілота італійця Вальтера Вілладеї та фахівців місії шведа Маркуса Вандта та турка Альпера Гьозелахчи. Вони провели на борту МКС понад 30 наукових експериментів.
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У п'ятницю, 19 січня, космічний корабель SpaceX з першим турецьким астронавтом Альпером Гьозелахчи успішно стартував з Космічного центру НАСА імені Кеннеді у Флориді.
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