Корабель SpaceX Crew Dragon повернувся на Землю

Про це повідомляє компанія SpaceX у соцмережі X.

"Приводнення Dragon підтверджено, ласкаво просимо назад на Землю", - привітала компанія чотирьох астронавтів, які були на борту космічного корабля.

Екіпаж Crew Dragon третьої місії Axiom (Ax-3) складається з командира Майкла Лопес-Алегріа, який у минулому був астронавтом NASA, пілота італійця Вальтера Вілладеї та фахівців місії шведа Маркуса Вандта та турка Альпера Гьозелахчи. Вони провели на борту МКС понад 30 наукових експериментів.