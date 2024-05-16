Microsoft просить частину співробітників з Китаю, які працюють над ШІ, переїхати в інші країни
Корпорація Microsoft запропонувала частині співробітників у галузі штучного інтелекту, машинного навчання та хмарних обчислень, які працюють з Китаю, переїхати в інші країни
Про це інформує Reuters.
Вказано, що причиною цього є намагання США обмежити доступ Китаю до передових чіпів, які використовуються в додатках штучного інтелекту. У Вашингтоні побоюються, що Пекін може використати їх для зміцнення армії.
"Надання внутрішніх можливостей є регулярною частиною управління нашим глобальним бізнесом. В рамках цього процесу ми поділилися можливістю необов'язкового внутрішнього переходу з деякими співробітниками", - заявив представник Microsoft.
За даними Wall Street Journal повідомлення з пропозицією про переїзд отримали близько 700-800 співробітників, які займаються машинним навчанням та іншими роботами, пов'язаними з хмарними обчисленнями.
- Раніше Сполучені Штати Америки оголосили про підвищення на $18 млрд мита на імпорт деяких товарів з Китаю, зокрема на електромобілі й напівпровідники.
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