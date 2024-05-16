Microsoft просить частину співробітників з Китаю, які працюють над ШІ, переїхати в інші країни

Про це інформує Reuters.

Вказано, що причиною цього є намагання США обмежити доступ Китаю до передових чіпів, які використовуються в додатках штучного інтелекту. У Вашингтоні побоюються, що Пекін може використати їх для зміцнення армії.

"Надання внутрішніх можливостей є регулярною частиною управління нашим глобальним бізнесом. В рамках цього процесу ми поділилися можливістю необов'язкового внутрішнього переходу з деякими співробітниками", - заявив представник Microsoft.

За даними Wall Street Journal повідомлення з пропозицією про переїзд отримали близько 700-800 співробітників, які займаються машинним навчанням та іншими роботами, пов'язаними з хмарними обчисленнями.