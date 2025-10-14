Microsoft з 14 жовтня припиняє підтримку Windows 10

Про це компанія заявила на своєму офіційному сайті.

Після 14 жовтня 2025 року користувачі більше не отримуватимуть технічної допомоги, оновлень функціоналу чи систем безпеки.

У компанії порадили оновити пристрої до Windows 11, яку назвали "сучаснішою, безпечнішою та продуктивнішою операційною системою".

Для тих, чиї комп’ютери не відповідають технічним вимогам Windows 11, Microsoft рекомендує оформити участь у програмі розширених оновлень безпеки (ESU) або розглянути придбання нового пристрою.

