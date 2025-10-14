Microsoft з 14 жовтня припиняє підтримку Windows 10
Американська компанія Microsoft нагадала користувачам, що 14 жовтня 2025 року офіційно припиняє підтримку операційної системи Windows 10
Про це компанія заявила на своєму офіційному сайті.
Після 14 жовтня 2025 року користувачі більше не отримуватимуть технічної допомоги, оновлень функціоналу чи систем безпеки.
У компанії порадили оновити пристрої до Windows 11, яку назвали "сучаснішою, безпечнішою та продуктивнішою операційною системою".
Для тих, чиї комп’ютери не відповідають технічним вимогам Windows 11, Microsoft рекомендує оформити участь у програмі розширених оновлень безпеки (ESU) або розглянути придбання нового пристрою.
Після 14 жовтня 2025 року комп’ютери з Windows 10 залишатимуться працездатними, однак оновлення програмного забезпечення, гарантії безпеки та офіційну підтримку користувачі більше не отримуватимуть.
- Президент Microsoft Бред Сміт оголосив, що збудований у 1345 році Нотр-Дам отримає цифрову копію, яка поєднає передові технології обробки зображень зі штучним інтелектом.
