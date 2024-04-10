Мінімізувати "дружній вогонь": Україна впроваджуватиме технологію UA DroneID, яка підвищує ефективність безпілотників

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Це рішення є унікальним як з погляду розробки, так і з погляду цивільно-військової співпраці заради інновацій. Ми працюємо над тим, аби екосистема продуктів DELTA повністю забезпечувала потреби військовослужбовців. Інтегрована технологія допоможе мінімізувати дружній вогонь, зберегти більше наших дронів та аналізувати використання безпілотників", – прокоментувала заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.

Технологію вже протестували в бойових умовах з ударними дронами. У Міноборони зазначили, що застосування UA DroneID дає змогу підвищити безпеку й ефективність місій, забезпечує ситуаційну обізнаність на полі бою під час виконання завдань. Надалі технологія в системі DELTA також відкриє безліч можливостей аналізу використання безпілотників, наприклад, планувати які з них краще застосовувати для ураження певних цілей.

"Україна – перша країна, що стикається з роботизованою війною. Постійний технологічний розвиток допоможе підвищити ефективність безпілотників та прибрати людину з поля бою", - резюмувала чиновниця.