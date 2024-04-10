Мінімізувати "дружній вогонь": Україна впроваджуватиме технологію UA DroneID, яка підвищує ефективність безпілотників
Міноборони уклало меморандум щодо розвитку інноваційної технології UA DroneID у системі DELTA, яка допоможе ідентифікувати дрони за принципом "свій – чужий"
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
"Це рішення є унікальним як з погляду розробки, так і з погляду цивільно-військової співпраці заради інновацій. Ми працюємо над тим, аби екосистема продуктів DELTA повністю забезпечувала потреби військовослужбовців. Інтегрована технологія допоможе мінімізувати дружній вогонь, зберегти більше наших дронів та аналізувати використання безпілотників", – прокоментувала заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.
Технологію вже протестували в бойових умовах з ударними дронами. У Міноборони зазначили, що застосування UA DroneID дає змогу підвищити безпеку й ефективність місій, забезпечує ситуаційну обізнаність на полі бою під час виконання завдань. Надалі технологія в системі DELTA також відкриє безліч можливостей аналізу використання безпілотників, наприклад, планувати які з них краще застосовувати для ураження певних цілей.
"Україна – перша країна, що стикається з роботизованою війною. Постійний технологічний розвиток допоможе підвищити ефективність безпілотників та прибрати людину з поля бою", - резюмувала чиновниця.
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Команда Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України представила екосистему продуктів ситуаційної обізнаності DELTA у жовтні минулого року. DELTA – це унікальна екосистема військових продуктів, що побудована за стандартами НАТО. Вона дає змогу бачити поле бою в режимі реального часу та відображає повітряну, наземну, морську ситуацію на цифровій мапі. Також до системи входять месенджер і стримінг, які дають можливість спілкуватися в захищеному контурі та бачити трансляцію з БПЛА в реальному часі. За допомогою системи можна обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, а за потреби – і з союзниками.
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