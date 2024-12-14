Мінрозвитку оприлюднило електронний перелік автостанцій України

Про це повідомили на сайті відомства.

Там зазначили, що ця ініціатива допоможе впорядкувати роботу автостанцій по всій країні. Створення електронного переліку уряд схвалив у вересні цього року. Відтепер включення автостанції до переліку є обов'язковою умовою для надання послуг перевізникам і пасажирам.

У разі відсутності в переліку, автостанції не будуть включати до автобусних маршрутів, що подаються на конкурси з перевезення пасажирів. Водночас усі дозволи, видані до моменту оприлюднення переліку, зберігають свою чинність.

"Формування реєстру автостанцій відбувається за заявницьким принципом через зручний онлайн-формат, що мінімізує бюрократію та значно спрощує процес", – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві додали, що в найближчій перспективі профайли автостанцій стануть більш деталізованими. Зокрема, до них додадуть фотографії, посилання на офіційні вебсайти та онлайн-сервіси, а також контактні номери телефонів для отримання довідкової інформації.

Для того, щоб додати автостанцію до переліку, її власнику потрібно за посиланням заповнити заявку. Для цього потрібно мати електронний підпис. У заявці потрібно вказати адресу автостанції, її розташування та основні дані: скільки є платформ, місць для стоянки, години роботи, чи є зали очікування та вбиральні.

Переглянути електронний перелік автостанцій можна за посиланням.