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Головна Технології Мінрозвитку оприлюднило електронний перелік автостанцій України

Мінрозвитку оприлюднило електронний перелік автостанцій України

Юлія Лаврук
14 грудня, 2024 субота
18:11
Технології

Міністерство розвитку громад та територій у співпраці з Укртрансбезпекою оприлюднили електронний перелік з понад 300 автостанціями України

Зміст

Про це повідомили на сайті відомства.

Там зазначили, що ця ініціатива допоможе впорядкувати роботу автостанцій по всій країні. Створення електронного переліку уряд схвалив у вересні цього року. Відтепер включення автостанції до переліку є обов'язковою умовою для надання послуг перевізникам і пасажирам. 

У разі відсутності в переліку,  автостанції не будуть включати до автобусних маршрутів, що подаються на конкурси з перевезення пасажирів. Водночас усі дозволи, видані до моменту оприлюднення переліку, зберігають свою чинність.

"Формування реєстру автостанцій відбувається за заявницьким принципом через зручний онлайн-формат, що мінімізує бюрократію та значно спрощує процес", – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві додали, що в найближчій перспективі профайли автостанцій стануть більш деталізованими. Зокрема, до них додадуть фотографії, посилання на офіційні вебсайти та онлайн-сервіси, а також контактні номери телефонів для отримання довідкової інформації. 

Для того, щоб додати автостанцію до переліку, її власнику потрібно за посиланням заповнити заявку. Для цього потрібно мати електронний підпис. У заявці потрібно вказати адресу автостанції, її розташування та основні дані: скільки є платформ, місць для стоянки, години роботи, чи є зали очікування та вбиральні. 

Переглянути електронний перелік автостанцій можна за посиланням.

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Теги:
Новини
Суспільство
Україна
транспорт
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