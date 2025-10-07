Мінцифри, БЕБ і PlayCity підписали меморандум про співпрацю для боротьби з нелегальним гральним бізнесом
У вівторок, 7 жовтня, Міністерство цифрової трансформації, Бюро економічної безпеки та держагентство PlayCity підписали меморандум для посилення протидії нелегальному гральному бізнесу та впровадження прозорих правил у сфері азартних ігор
Про це повідомили на сайті Мінцифри.
Мінцифра, БЕБ та PlayCity підписали меморандум про співпрацю у сфері грального бізнесу. Зазначається, що документ відкриває шлях до тісної взаємодії — від аналітичного обміну до координації дій у разі виявлення порушень.
Співпраця передбачає:
- спільну протидію незаконній організації азартних ігор;
- обмін інформацією для виявлення та розслідування правопорушень;
- взаємодію для викриття схем ухилення від сплати податків;
- координацію комунікаційних та просвітницьких заходів щодо детінізації ринку.
"Ми розбудовуємо довгострокове системне партнерство, що дасть змогу ефективно координувати дії держави у сфері контролю та запобігання незаконній діяльності в індустрії азартних ігор", - йдеться у повідомленні.
- 8 вересня PlayCity разом із Meta заблокували 22 Instagram-акаунти за порушення правил щодо реклами азартних ігор. Серед них — сторінки блогерів Колі Заліпухи та Олі Фільової.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.54
- EUR Купівля 48.01Продаж 48.65
- Актуальне
- Важливе