Мінцифри, БЕБ і PlayCity підписали меморандум про співпрацю для боротьби з нелегальним гральним бізнесом

Про це повідомили на сайті Мінцифри.

Мінцифра, БЕБ та PlayCity підписали меморандум про співпрацю у сфері грального бізнесу. Зазначається, що документ відкриває шлях до тісної взаємодії — від аналітичного обміну до координації дій у разі виявлення порушень.

Співпраця передбачає:

спільну протидію незаконній організації азартних ігор;

обмін інформацією для виявлення та розслідування правопорушень;

взаємодію для викриття схем ухилення від сплати податків;

координацію комунікаційних та просвітницьких заходів щодо детінізації ринку.

"Ми розбудовуємо довгострокове системне партнерство, що дасть змогу ефективно координувати дії держави у сфері контролю та запобігання незаконній діяльності в індустрії азартних ігор", - йдеться у повідомленні.