PlayCity та Meta закрили 22 Instagram-сторінки за рекламу казино, серед них - акаунти блогерів Заліпухи та Фільової
PlayCity спільно з Meta закрили 22 Instagram-сторінки за поширення незаконної реклами азартних ігор. Серед них — акаунти відомих блогерів Колі Заліпухи та Олі Фільової
Про це повідомляє Мінцифра.
"Вони закликали підписників грати, показували свої "легкі виграші", хоча деякі з них не були зареєстровані як гравці в казино. Ці історії — вигаданий сюжет, щоби просувати азартні ігри",- зазначили у міністерстві.
Сумарна аудиторія заблокованих сторінок перевищує 2,8 млн користувачів. Порушників виявили завдяки як моніторингу PlayCity, так і зверненням українців.
У відомстві нагадали, що реклама казино в Україні дозволена в нічному телеефірі, на сайтах та в застосунках ліцензованих операторів. А ще — у спеціалізованих медіа, орієнтованих лише на повнолітню аудиторію.
- Корпорація Meta та державне агентство PlayCity заблокували 7 instagram-акаунтів через незаконну рекламу казино, серед них відома блогерка-мільйонниця Сімбочка.
