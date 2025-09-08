PlayCity та Meta закрили 22 Instagram-сторінки за рекламу казино, серед них - акаунти блогерів Заліпухи та Фільової

Про це повідомляє Мінцифра.

"Вони закликали підписників грати, показували свої "легкі виграші", хоча деякі з них не були зареєстровані як гравці в казино. Ці історії — вигаданий сюжет, щоби просувати азартні ігри",- зазначили у міністерстві.

Сумарна аудиторія заблокованих сторінок перевищує 2,8 млн користувачів. Порушників виявили завдяки як моніторингу PlayCity, так і зверненням українців.

У відомстві нагадали, що реклама казино в Україні дозволена в нічному телеефірі, на сайтах та в застосунках ліцензованих операторів. А ще — у спеціалізованих медіа, орієнтованих лише на повнолітню аудиторію.