В instagram заблокували 7 акаунтів через рекламу казино: серед них блогерка Сімбочка
Корпорація Meta та державне агентство PlayCity заблокували 7 instagram-акаунтів через незаконну рекламу казино, серед них відома блогерка-мільйонниця Сімбочка
Про це повідомило Мінцифри.
"Цього разу незаконну рекламу зафіксували на новинних акаунтах, в інфлюенсерів-тисячників, а також у Сімбочки — блогерки з мільйонною авдиторією", – йдеться в матеріалі.
Стверджується, що зазначені акаунти систематично рекламували казино в Stories, демонстрували "легкі виграші" й поширювали відповідні посилання.
"Це пряме порушення закону, тому акаунти були заблоковані спільними діями Meta та PlayCity", – наголосило відомство.
- Державне агентство PlayCity разом з американською корпорацією Meta заблокували в соцмережі instagram 7 сторінок, котрі систематично рекламували казино.
