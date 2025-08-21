В instagram заблокували 7 акаунтів через рекламу казино: серед них блогерка Сімбочка

Про це повідомило Мінцифри.

"Цього разу незаконну рекламу зафіксували на новинних акаунтах, в інфлюенсерів-тисячників, а також у Сімбочки — блогерки з мільйонною авдиторією", – йдеться в матеріалі.

Стверджується, що зазначені акаунти систематично рекламували казино в Stories, демонстрували "легкі виграші" й поширювали відповідні посилання.

"Це пряме порушення закону, тому акаунти були заблоковані спільними діями Meta та PlayCity", – наголосило відомство.