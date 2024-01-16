Місія на Місяць: космічний корабель США Peregrine повернеться на Землю 18 січня після збою у руховій установці
Унаслідок технічних несправностей американський космічний корабель Peregrine Moon Lander повертається на Землю і, як очікується, згорить в атмосфері 18 січня 2024 року
Про це повідомляє New Atlas.
За даними Центру управління польотами компанії Astrobotic, зараз Peregrine знаходиться на відстані 289 000 км від Землі. Ця місія продовжує залишатися однією з найуспішніших невдач в освоєнні космосу.
Зліт, який також став першим польотом важкої ракети нового класу, пройшов бездоганно, бортові системи та безліч експериментів запрацювали та передають дані, і все для першої американської місії висадки на Місяць за останні 52 роки здається чудовим, за винятком однієї маленької проблеми: несправний клапан викачує все пальне на борту космічного корабля.
Спочатку передбачалося, що траєкторія польоту виведе його на навколомісячну орбіту, а потім на орбіту Місяця, де його траєкторія буде дедалі більше звужуватися напередодні м'якої посадки в лютому. На жаль, витік палива призвів до того, що траєкторія космічного апарату змінилася, і він, обернувшись навколо Місяця, попрямував назад до Землі.
Компанія Astrobotic стежила за апаратом, використовуючи дані Лабораторії реактивного руху NASA (JPL) в Пасадені, штат Каліфорнія. Ця інформація була зібрана космічним агентством Deep Space Network, яке також виступає в ролі телеметричного ретранслятора для бортових систем Peregrine.
Компанія заявила, що витік сповільнився, зважаючи на те, що тиск у баку значно знизився. Витік продовжує змінювати траєкторію руху Peregrine, і Центр управління польотами все ще намагається визначити, які альтернативи місії ще залишаються відкритими.
Водночас астроном-любитель Тоні Данн проаналізував дані JPL і вирахував, що точка входу в атмосферу буде десь над Великим Бар'єрним рифом Австралії. Про це він написав у соцмережі Х.
Оскільки спусковий апарат має легку металеву конструкцію і важить лише близько 288 кг, дуже малоймовірно, що навіть його фрагменти долетять до нижніх шарів атмосфери.
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У понеділок, 8 січня, роботизований посадковий модуль, побудований приватною американською компанією, попрямував до Місяця в спробі здійснити першу за останні 50 років м'яку посадку, однак під час польоту стався збій у руховій установці.
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