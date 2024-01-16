Місія на Місяць: космічний корабель США Peregrine повернеться на Землю 18 січня після збою у руховій установці

Про це повідомляє New Atlas.

За даними Центру управління польотами компанії Astrobotic, зараз Peregrine знаходиться на відстані 289 000 км від Землі. Ця місія продовжує залишатися однією з найуспішніших невдач в освоєнні космосу.

Зліт, який також став першим польотом важкої ракети нового класу, пройшов бездоганно, бортові системи та безліч експериментів запрацювали та передають дані, і все для першої американської місії висадки на Місяць за останні 52 роки здається чудовим, за винятком однієї маленької проблеми: несправний клапан викачує все пальне на борту космічного корабля.

Спочатку передбачалося, що траєкторія польоту виведе його на навколомісячну орбіту, а потім на орбіту Місяця, де його траєкторія буде дедалі більше звужуватися напередодні м'якої посадки в лютому. На жаль, витік палива призвів до того, що траєкторія космічного апарату змінилася, і він, обернувшись навколо Місяця, попрямував назад до Землі.

Компанія Astrobotic стежила за апаратом, використовуючи дані Лабораторії реактивного руху NASA (JPL) в Пасадені, штат Каліфорнія. Ця інформація була зібрана космічним агентством Deep Space Network, яке також виступає в ролі телеметричного ретранслятора для бортових систем Peregrine.

Компанія заявила, що витік сповільнився, зважаючи на те, що тиск у баку значно знизився. Витік продовжує змінювати траєкторію руху Peregrine, і Центр управління польотами все ще намагається визначити, які альтернативи місії ще залишаються відкритими.

Водночас астроном-любитель Тоні Данн проаналізував дані JPL і вирахував, що точка входу в атмосферу буде десь над Великим Бар'єрним рифом Австралії. Про це він написав у соцмережі Х.

Оскільки спусковий апарат має легку металеву конструкцію і важить лише близько 288 кг, дуже малоймовірно, що навіть його фрагменти долетять до нижніх шарів атмосфери.