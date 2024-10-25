Може контролювати рівень цукру в крові: Apple тестує новий застосунок для хворих на діабет

Про це інформує Bloomberg.

Основна мета - продемонструвати користувачам, як певні продукти харчування впливають на рівень цукру в крові, спонукаючи їх до змін, які могли б запобігти розвитку діабету.

Наприклад, якщо користувачі помітили, що рівень цукру різко зріс після обіду з макаронами, застосунок міг би порекомендувати скоротити їх споживання або перейти на білкову їжу.

За інформацією джерел видання, на початку року сервіс був протестований на низці співробітників компанії в рамках більш масштабних зусиль з контролю рівня цукру в крові.

Співробітники, які брали участь у тестуванні, повинні були підтвердити, що у них переддіабет, за допомогою аналізу крові. Це означає, що наразі вони не хворіють на діабет, але можуть бути в групі ризику розвитку діабету 2-го типу. У рамках тестування вони активно контролювали рівень цукру в крові, а потім реєстрували зміни рівня глюкози у відповідь на споживання їжі.

Попри те, що Apple наразі не має планів на запуск застосунку, є ймовірність, що технології, розроблені в процесі тестування, можуть бути інтегровані в майбутні медичні продукти, включаючи безінвазивний трекер для вимірювання рівня глюкози, над яким компанія працює вже більше десяти років.