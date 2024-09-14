Apple отримала дозвіл FDA на використання AirPods Pro 2 як слухових апаратів
Компанія Apple отримала дозвіл від Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) на використання нових AirPods Pro 2 як слухових апаратів
Про це повідомляє Science Alert.
AirPods Pro 2 отримали оновлення програмного забезпечення, яке дозволяє користувачам перевірити свій слух і створити профіль слуху, що зберігається в додатку Apple Health. Тест слуху займає приблизно 5 хвилин і дозволяє користувачам калібрувати функцію слухового апарату AirPods Pro 2, що адаптує звук до їхніх індивідуальних потреб.
FDA схвалило використання функції слухового апарату в AirPods Pro 2, оскільки дослідження показали, що користувачі вважають їх такими ж корисними, як і професійно підібрані слухові апарати.
"Втрата слуху є важливою проблемою громадського здоров'я, від якої страждають мільйони американців", - заявила виконуюча обов'язки директора FDA Мішель Тарвер.
За її словами, програмне забезпечення Apple "сприяє підвищенню доступності та прийнятності слухових апаратів для дорослих з легкою та помірною втратою слуху".
Коштують оновлені AirPods Pro 2 від 249 доларів, що значно нижче середньої ціни на слухові апарати клінічного класу.
"Здоров'я слуху є невід'ємною частиною нашого загального благополуччя, проте його часто можна не помітити" - зазначив віцепрезидент Apple з питань охорони здоров'я доктор Сумбул Десаї.
За результатами досліджень, понад мільярд людей у всьому світі живуть з легкою або помірною втратою слуху.
"Той факт, що продукт, яким вже володіють мільйони людей, буде пропонувати допомогу і захист слуху, є великим кроком вперед", - виконавчий директор Американської асоціації людей із втратою слуху Барбара Келлі.
Apple планує зробити ці функції доступними в більш ніж 100 країнах протягом найближчих місяців, після отримання дозволу від відповідних органів охорони здоров'я.
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У понеділок, 9 вересня, компанія Apple представила лінійку iPhone 16 та моделі Apple Watch та AirPods.
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