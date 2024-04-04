Може вести розвідку під дією РЕБ: Федоров розповів про новий БПЛА українських інженерів WarDog
Українські інженери розробили новий розвідувальний дрон WarDog, що може вести розвідку в умовах складних рельєфів, а також під дією РЕБ ворога
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він розповів, що розвідувальний дрон продовжуватиме свою діяльність, навіть якщо GPS-сигнал буде придушений. Також він працюватиме в автономному, напівавтономному й ручному режимах польоту. Час роботи безпілотника WarDog - до 60 хвилин у повітрі на дистанції до 10 км зі зв’язком, а в режимі автопілота - до 30 км. Швидкість дрона українського виробництва становить 12-15 м/с.
"Дрон WarDog уже активно контрактують у межах проєкту Армія дронів. Безпілотники успішно виконують бойові задачі на Запорізькому та Харківському напрямках. Також WarDog випробовували біля Краматорська — дрон працював в умовах подавлення сигналу GPS на висоті вище 50 м", - розповів Федоров.
За словами міністра, військові акцентують на стабільності у польоті попри відсутній сигнал GPS серед переваг БПЛА.
"Тобто дрон стійкий в умовах сильного вітру, а це дає змогу чіткіше тримати картинку в кадрі та фокусі", - додав Федоров.
- 2 квітня Михайло Федоров заявив, що у 2024 році Україна збільшила виробництво ударних безпілотників далекої дії у десять разів порівняно з показниками минулого року.
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