Може вести розвідку під дією РЕБ: Федоров розповів про новий БПЛА українських інженерів WarDog

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він розповів, що розвідувальний дрон продовжуватиме свою діяльність, навіть якщо GPS-сигнал буде придушений. Також він працюватиме в автономному, напівавтономному й ручному режимах польоту. Час роботи безпілотника WarDog - до 60 хвилин у повітрі на дистанції до 10 км зі зв’язком, а в режимі автопілота - до 30 км. Швидкість дрона українського виробництва становить 12-15 м/с.

"Дрон WarDog уже активно контрактують у межах проєкту Армія дронів. Безпілотники успішно виконують бойові задачі на Запорізькому та Харківському напрямках. Також WarDog випробовували біля Краматорська — дрон працював в умовах подавлення сигналу GPS на висоті вище 50 м", - розповів Федоров.

За словами міністра, військові акцентують на стабільності у польоті попри відсутній сигнал GPS серед переваг БПЛА.

"Тобто дрон стійкий в умовах сильного вітру, а це дає змогу чіткіше тримати картинку в кадрі та фокусі", - додав Федоров.