МВС України створило портал для ветеранів, звільнених з полону військових та їхніх родин

Про це йдеться на сайті відомства.

"Міністерство внутрішніх справ України запускає портал "МВС:Твоя підтримка" – єдиного інформаційного ресурсу, створеного для доступу до інформації про повний перелік послуг, які можуть отримати ветерани, поранені військовослужбовці та працівники органів системи МВС, звільнені з полону і їхні родини", – йдеться в матеріалі.

Портал містить інформацію щодо лікування, реабілітації, протезування, грошових виплат, соціального супроводу, психологічної підтримки, освіти, працевлаштування, пенсійного забезпечення, адаптивного спорту, бази рапортів та заяв, розшуку безвісти зниклих, автошколи для осіб з інвалідністю, а також стосовно точки входу в електронний кабінет соціального захисту.