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МВС України створило портал для ветеранів, звільнених з полону військових та їхніх родин

Дар'я Куркіна
28 липня, 2025 понедiлок
07:04
Технології Ноутбук

Міністерство внутрішніх справ України запустило портал "МВС: Твоя підтримка" для ветеранів, звільнених військовослужбовців з полону й поранених військових та їхніх родин

Зміст

Про це йдеться на сайті відомства.

"Міністерство внутрішніх справ України запускає портал "МВС:Твоя підтримка" – єдиного інформаційного ресурсу, створеного для доступу до інформації про повний перелік послуг, які можуть отримати ветерани, поранені військовослужбовці та працівники органів системи МВС, звільнені з полону і їхні родини", – йдеться в матеріалі.

Портал містить інформацію щодо лікування, реабілітації, протезування, грошових виплат, соціального супроводу, психологічної підтримки, освіти, працевлаштування, пенсійного забезпечення, адаптивного спорту, бази рапортів та заяв, розшуку безвісти зниклих, автошколи для осіб з інвалідністю, а також стосовно точки входу в електронний кабінет соціального захисту.   

 

  • Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації запустили нову програму підтримки для ветеранів та учасників бойових дій з інвалідністю. В її рамках вони можуть отримати по 1500 грн на заняття спортом.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
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