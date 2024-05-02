На Monobank здійснили потужну DDoS-атаку

Про це він повідомив у телеграм.

"Ще один потужний DDoS. Завзяті вони, нічого не скажеш. Дуже хочеться звалити Монобанк. Але це важко", - написав Гороховський.

Днем раніше також повідомлялося про збій у застосунку. Приблизно за годину роботу вдалося відновити.