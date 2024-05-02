На Monobank здійснили потужну DDoS-атаку
У четвер, 2 травня, співвласник monobank Олег Гороховський заявив про те, що на сервіс здійснюється потужна DDoS-атака
Про це він повідомив у телеграм.
"Ще один потужний DDoS. Завзяті вони, нічого не скажеш. Дуже хочеться звалити Монобанк. Але це важко", - написав Гороховський.
Днем раніше також повідомлялося про збій у застосунку. Приблизно за годину роботу вдалося відновити.
- 3 березня у роботі банку також стався великий технічний збій. Пізніше фахівці владнали проблему і відновили роботу застосунку.
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