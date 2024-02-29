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На російському сегменті МКС стався витік повітря, який прогресує

29 лютого, 2024 четвер
03:43
Технології МКС

Роскосмос і NASA виявили на борту Міжнародної космічної станції витік повітря – він стався ще тиждень тому і досі прогресує

Про це пише The Moscow Times.

За даними американської сторони, несправність виявили в хвостовій частині ще тиждень тому і з того часу повітря в перехідній камері модуля "Звезда" російського сегмента МКС стало йти в два рази швидше.

"Витік збільшився приблизно за тиждень до останнього запуску "Прогресу" та його стикуванням зі станцією", – уточнив керівник програми NASA на МКС Джоель Монтальбано. За його словами, зараз це не становить загрози для безпеки екіпажу.

У Роскосмосі також запевнили, що приводу для занепокоєння немає. "Дійсно, фахівці фіксують витік повітря на борту МКС. Екіпаж регулярно проводить роботи з пошуку та усунення можливих місць витоку, а дані, що надходять з борту стації, передаються для аналізу фахівцям у штатному режимі", - зазначили в пресслужбі держкорпорації.

  • 15 грудня роботи з виходу російських космонавтів у відкритий космос було скасовано у зв'язку з розгерметизацією зовнішнього контуру системи охолодження корабля "Союз", пристикованого до Міжнародної космічної станції.
Теги:
Росія
космос
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