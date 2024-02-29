На російському сегменті МКС стався витік повітря, який прогресує

Про це пише The Moscow Times.

За даними американської сторони, несправність виявили в хвостовій частині ще тиждень тому і з того часу повітря в перехідній камері модуля "Звезда" російського сегмента МКС стало йти в два рази швидше.

"Витік збільшився приблизно за тиждень до останнього запуску "Прогресу" та його стикуванням зі станцією", – уточнив керівник програми NASA на МКС Джоель Монтальбано. За його словами, зараз це не становить загрози для безпеки екіпажу.

У Роскосмосі також запевнили, що приводу для занепокоєння немає. "Дійсно, фахівці фіксують витік повітря на борту МКС. Екіпаж регулярно проводить роботи з пошуку та усунення можливих місць витоку, а дані, що надходять з борту стації, передаються для аналізу фахівцям у штатному режимі", - зазначили в пресслужбі держкорпорації.