На російському сегменті МКС стався витік повітря, який прогресує
Роскосмос і NASA виявили на борту Міжнародної космічної станції витік повітря – він стався ще тиждень тому і досі прогресує
Про це пише The Moscow Times.
За даними американської сторони, несправність виявили в хвостовій частині ще тиждень тому і з того часу повітря в перехідній камері модуля "Звезда" російського сегмента МКС стало йти в два рази швидше.
"Витік збільшився приблизно за тиждень до останнього запуску "Прогресу" та його стикуванням зі станцією", – уточнив керівник програми NASA на МКС Джоель Монтальбано. За його словами, зараз це не становить загрози для безпеки екіпажу.
У Роскосмосі також запевнили, що приводу для занепокоєння немає. "Дійсно, фахівці фіксують витік повітря на борту МКС. Екіпаж регулярно проводить роботи з пошуку та усунення можливих місць витоку, а дані, що надходять з борту стації, передаються для аналізу фахівцям у штатному режимі", - зазначили в пресслужбі держкорпорації.
- 15 грудня роботи з виходу російських космонавтів у відкритий космос було скасовано у зв'язку з розгерметизацією зовнішнього контуру системи охолодження корабля "Союз", пристикованого до Міжнародної космічної станції.
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