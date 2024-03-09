На заводі Amazon почали працювати людиноподібні роботи
Гуманоїди Digit від Agility Robotics були надані для тестової програми Amazon. Наразі на заводі компанії працює близько 750 тисяч роботів
Про це повідомляє New Atlas.
Робот Digit заввишки 175 см має комахоподібні ноги, які компанія називає "задніми ногами", що дозволяють йому присідати, щоб брати предмети з підлоги та піднімати їх на висоту понад 180 см.
Також Digit може піднімати пакунки вагою до 16 кг і ходити майже в усіх напрямках, підніматися сходами та долати нерівності місцевості, і навіть ходити в напівсидячому положенні.
Попри те, що Digit вражає своїми здібностями, він все ще залишається рудиментарним роботом з точки зору дрібної моторики.
Amazon стверджує, що Digit не має на меті забрати робочі місця, а навпаки, "працюватиме разом із працівниками".
Компанія Agility Robotics впевнена, що Digit може бути корисним на ринку праці, про що свідчить будівництво заводу площею 6 503 кв. м у Салемі, штат Орегон.
Відомий під назвою "RoboFab", завод буде здатний виробляти понад 10 тисяч роботів Digit на рік.
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