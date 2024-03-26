Наглядова рада Meta закликала компанію скасувати заборону на арабське слово "шахід"

Про це повідомляє Reuters.

Наглядова рада заявила, що Meta повинна видаляти пости, які містять слово "шахід", лише тоді, коли вони пов'язані з явними ознаками насильства, або якщо вони окремо порушують інші правила Meta.

У своєму звіті рада дійшла висновків, що правила Meta щодо "шахіда" не враховують різноманітність значень цього слова і призводять до видалення контенту, який не має на меті вихваляння насильницьких дій.

"Мета працює, виходячи з припущення, що цензура може і буде покращувати безпеку, але факти свідчать про те, що цензура може маргіналізувати цілі групи населення, зовсім не покращуючи при цьому безпеку", - заявила співголова наглядової ради Хелле Торнінг-Шмідт.

Представник Meta заявив, що компанія розгляне зауваження наглядової ради та надасть відповідь протягом 60 днів.