Наглядова рада Meta закликала компанію скасувати заборону на арабське слово "шахід"
У вівторок, 26 березня, наглядова рада Meta закликала компанію припинити повну заборону арабського слова "шахід" після того, як річна перевірка показала, що цей підхід невиправдано придушував висловлювання мільйонів користувачів
Про це повідомляє Reuters.
Наглядова рада заявила, що Meta повинна видаляти пости, які містять слово "шахід", лише тоді, коли вони пов'язані з явними ознаками насильства, або якщо вони окремо порушують інші правила Meta.
У своєму звіті рада дійшла висновків, що правила Meta щодо "шахіда" не враховують різноманітність значень цього слова і призводять до видалення контенту, який не має на меті вихваляння насильницьких дій.
"Мета працює, виходячи з припущення, що цензура може і буде покращувати безпеку, але факти свідчать про те, що цензура може маргіналізувати цілі групи населення, зовсім не покращуючи при цьому безпеку", - заявила співголова наглядової ради Хелле Торнінг-Шмідт.
Представник Meta заявив, що компанія розгляне зауваження наглядової ради та надасть відповідь протягом 60 днів.
-
Meta, материнська компанія Facebook та Instagram, підтвердила, що знизить ціну на підписки на тлі перевірок з боку ЄС того, як вона використовує персональні дані користувачів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.08 Купівля 39.08Продаж 39.6
- EUR Купівля 42.31Продаж 43.06
- Актуальне
- Важливе