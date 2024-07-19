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NASA і SpaceX оприлюднили план знищення Міжнародної космічної станції

19 липня, 2024 п'ятниця
19:34
Технології Міжнародна космічна станція, МКС

NASA і SpaceX поділились новими подробицями свого плану знищення МКС, який передбачає створення надпотужного, надвеликого космічного корабля Dragon, здатного зіштовхнути станцію з орбіти, після чого вона має впасти в океан

Зміст

Про це повідомляє Science Alert.

Вчені планують реалізувати цей план на 2031 рік

Наразі космічні кораблі Dragon компанії SpaceX переправляють астронавтів NASA та вантажі на МКС та назад. Однак у порівнянні з МКС, яка важить близько 420 тисяч кілограм, астронавти та вантажі є надзвичайно легкими.

Тому SpaceX розглядає можливість використання надлишкової потужності одного зі своїми Dragon для цієї задачі

Так, SpaceX планує оснастити існуючий Cargo Dragon новим  потужним багажником і оснастити його 46 двигунами, що на 30 більше, ніж у звичайного Dragon.

У результаті "деорбітальний транспортний засіб" буде приблизно вдвічі довшим за звичайний корабель Dragon, матиме в шість разів більше пального і вироблятиме в чотири рази більше енергії.

Як стверджує директорка SpaceX з управління місією Dragon Сара Вокер, найскладнішою частиною місії буде фінальне спалювання, яке підштовхне МКС на курс до остаточного спуску.

"Цей спалах повинен бути достатньо потужним, щоб пролетіти всю космічну станцію, одночасно протистояти крутним моментам і силам, викликаним зростаючим атмосферним опором на космічну станцію, щоб забезпечити її остаточне завершення в наміченому місці", - заявила вона.

Згідно з планом, кінцевим пунктом призначення МКС буде віддалена частина океану, наприклад, південна частина Тихого океану, але NASA ще не вибрала точне місце. 

  • Наприкінці червня російський супутник "Ресурс-П1", який був виведений з експлуатації, розпався на низькій навколоземній орбіті на понад 100 фрагментів на небезпечній відстані від МКС.
Теги:
Світ
Наука
космос
США
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