Російський супутник розлетівся у космосі на понад 100 частин на небезпечній відстані від МКС
Російський супутник "Ресурс-П1", який був виведений з експлуатації, розпався на низькій навколоземній орбіті на понад 100 фрагментів
Про це йдеться в повідомленні Космічного командування США.
Вказано, що розпад супутника стався 26 червня. В результаті цього у космосі утворилося понад 100 уламків, які можна відстежити. Командування США не побачило жодних загроз для інших супутників, втім повідомило про подію комерційні, урядові, союзницькі і партнерські організації.
Водночас Міжнародна космічна станція поінформувала, що після розпаду російського супутника наказала своїм екіпажам сховатися у космічних кораблях, оскільки розпад відбувся недалеко від станції.
"Приблизно через годину екіпаж отримав дозвіл покинути кораблі, а станція відновила нормальну роботу", - йдеться у повідомленні.
- Раніше NASA відклало дату повернення з Міжнародної космічної станції двох астронавтів після витоку гелію та проблем з двигуном корабля Starliner компанії Boeing.
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