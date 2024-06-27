Російський супутник розлетівся у космосі на понад 100 частин на небезпечній відстані від МКС

Про це йдеться в повідомленні Космічного командування США.

Вказано, що розпад супутника стався 26 червня. В результаті цього у космосі утворилося понад 100 уламків, які можна відстежити. Командування США не побачило жодних загроз для інших супутників, втім повідомило про подію комерційні, урядові, союзницькі і партнерські організації.

Водночас Міжнародна космічна станція поінформувала, що після розпаду російського супутника наказала своїм екіпажам сховатися у космічних кораблях, оскільки розпад відбувся недалеко від станції.

"Приблизно через годину екіпаж отримав дозвіл покинути кораблі, а станція відновила нормальну роботу", - йдеться у повідомленні.