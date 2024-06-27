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Російський супутник розлетівся у космосі на понад 100 частин на небезпечній відстані від МКС

27 червня, 2024 четвер
22:57
Наука російський супутник "Ресурс-П"

Російський супутник "Ресурс-П1", який був виведений з експлуатації, розпався на низькій навколоземній орбіті на понад 100 фрагментів

Зміст

Про це йдеться в повідомленні Космічного командування США.

Вказано, що розпад супутника стався 26 червня. В результаті цього у космосі утворилося понад 100 уламків, які можна відстежити. Командування США не побачило жодних загроз для інших супутників, втім повідомило про подію комерційні, урядові, союзницькі і партнерські організації. 

Водночас Міжнародна космічна станція поінформувала, що після розпаду російського супутника наказала своїм екіпажам сховатися у космічних кораблях, оскільки розпад відбувся недалеко від станції. 

"Приблизно через годину екіпаж отримав дозвіл покинути кораблі, а станція відновила нормальну роботу", - йдеться у повідомленні. 

  • Раніше NASA відклало дату повернення з Міжнародної космічної станції двох астронавтів після витоку гелію та проблем з двигуном корабля Starliner компанії Boeing. 
Теги:
Світ
Росія
космос
США
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