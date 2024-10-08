Наявний застарів: Укрпошта оголосила про запуск нового застосунку у листопаді
Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що на листопад запланований запуск нового застосунку, оскільки наявний застарів
Про це Смілянський повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
За його словами, новий застосунок матиме удосконалений функціонал. Наприклад, у наявному застосунку трек вимагає введення даних вручну, а у новому вони з'являтимуться автоматично, щойно посилка буде в дорозі. Користувачеві також прийде сповіщення. Крім того, можна буде перенаправити посилку на інше відділення, сплатити, бачити всі етапи її шляху.
"Наш відправник зможе з його допомогою бачити: якщо він приніс відправлення до обіду, гарантовано наступного дня воно буде за адресою призначення в іншому місті; якщо відправлення приніс увечері та є можливість його швидко доставити, це також буде наступного дня", - розповів Смілянський.
Він додав, що новий застосунок створив IT-департамент Укрпошти, розробивши для нього нову архітектуру. Наразі він перебуває на бета-тестуванні: його перевірять 22 тис. співробітників компанії.
- Раніше Укрпошта ввела в обіг марку "Під покровом Богородиці", яка присвячена до Дня захисників та захисниць України.
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