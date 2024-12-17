Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології Найкращий різдвяний подарунок: потужні ігрові ноутбуки ASUS для максимальних вражень
PR

Найкращий різдвяний подарунок: потужні ігрові ноутбуки ASUS для максимальних вражень

Анна Хотіна
17 грудня, 2024 вiвторок
11:00
Технології ігрові ноутбуки ASUS

Різдвяна пора – це час, коли ми прагнемо дивувати й дарувати щось справді особливе. Якщо ви хочете підкреслити свою увагу та турботу, немає кращого вибору, ніж ігрові ноутбуки від ASUS

Зміст

Їхня потужність, стиль та інноваційність роблять ці пристрої ідеальним подарунком для геймерів, творчих професіоналів і тих, хто просто цінує найкраще. Нумо знайомитися з моделями, які можуть стати справжнім хітом цього сезону: ROG Zephyrus G16 (GA605) та TUF Gaming A16 (FA608).

ROG Zephyrus G16 (GA605): Ідеальний подарунок для геймерів і творців

ігрові ноутбуки ASUS

Цей ноутбук – справжній вибух можливостей. Його оснащено новітнім процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 і графічною картою NVIDIA GeForce RTX 4070, що забезпечує неперевершену продуктивність у сучасних іграх і творчих програмах. Відеомонтаж, 3D-моделювання, стрімінг – усе це стає легким завданням для цього пристрою.

ігрові ноутбуки ASUS

Ґаджет має 16-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 2,5K та частотою оновлення 240 Гц. 100% DCI-P3 і точність кольору delta E <1 роблять його ідеальним для дизайнерів, фотографів і тих, хто цінує яскравість і деталізацію.

Мобільність і стиль: Тонкий алюмінієвий корпус (1,49 см, вага 1,85 кг) і унікальне матричне підсвічування підкреслюють преміальність ноутбука. Ви можете брати його з собою будь-куди й завжди залишатися в центрі уваги.

ігрові ноутбуки ASUS

Незалежність у русі: Довговічний акумулятор із зарядкою через USB-C гарантує комфорт навіть у тривалих подорожах.

ROG Zephyrus G16 – це більше, ніж ноутбук. Це ваш новий рівень комфорту, стилю і продуктивності.

TUF Gaming A16 (FA608): Надійність у поєднанні з потужністю

ігрові ноутбуки ASUS

Шукаєте подарунок для тих, хто живе на повну? TUF Gaming A16 стане відмінним вибором для активних людей. Оснащений процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 і графікою NVIDIA GeForce RTX 4060, він легко справляється з будь-якими завданнями: від новітніх ігор до складних робочих проєктів.

Надійність військового рівня: Витримує трясіння, удари й навіть екстремальні умови завдяки сертифікації MIL-STD-810H. Це ноутбук, який не підведе.

ігрові ноутбуки ASUS

16-дюймовий екран 2,5K з частотою оновлення 165 Гц дарує реалістичність зображення, ідеальну для ігор і творчих завдань.

Інноваційна клавіатура: RGB-підсвічування і технологія Overstroke забезпечують комфорт і точність у найдинамічніших іграх.

TUF Gaming A16 – це ваш партнер, який витримає будь-які виклики разом із вами.

Чому варто придбати один із ноутбуків ASUS

Ці потужні ґаджети відчиняють двері у світ безмежних можливостей: грати, творити, працювати чи навчатися з максимальним комфортом. Оберіть найкращий різдвяний подарунок, який стане джерелом натхнення на довгі роки! Зробіть цей святковий сезон особливим з ASUS!

Придбати ці та інші ноутбуки ASUS можна в мережі партнерів компанії Україні, а також в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна, який пропонує зручний і швидкий спосіб купівлі продукції. Переваги онлайн-магазину магазину ASUS: офіційна продукція з фірмовою гарантією, якісне обслуговування, покриття всієї України (за винятком тимчасово окупованих територій), швидка доставка.

Додатковий рік гарантії за відгук

До кінця грудня діє ексклюзивна пропозиція для нових покупців ноутбуків ASUS. Придбавши ROG Zephyrus G16 або TUF Gaming A16, ви можете отримати додатковий рік гарантії безоплатно. Для цього потрібно залишити відгук про ноутбук на офіційному сайті компанії. Детальніше про акцію читайте на сторінці “Ваш голос має значення”.

Теги:
Новини
Суспільство
Читайте також:
Автор Валерій Пекар
16 грудня, 2024 понедiлок
Чи читав Папа Франциск П'ятикнижжя?
Зеленський, Макрон, Трамп
Автор Антін Борковський
15 грудня, 2024 неділя
Україні може бути достатньо підтримки Парижа і Лондона, без Вашингтона, -  Безсмертний
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
  • USD 41.57
    Купівля 41.57
    Продаж 42.06
  • EUR
    Купівля 43.65
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
17 грудня
12:19
ЗСУ
Знущання з бійців у 211-й понтонно-мостовій бригаді: командиру оголосили підозру в зловживанні службовим становищем
12:16
зима, ялинка, мороз
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати зниження температури повітря
12:13
Ексклюзив
"Орешник" путін
США втягують Росію в гонку озброєнь, - військовий експерт Снєгирьов про заяви Путіна щодо масового виробництва "Орешника"
12:11
Адель
Бразильський суд визнав пісню Адель плагіатом і зобовʼязав Sony та Universal вилучити трек у всьому світі
12:09
Соціальна їдальня
На харчування дітей у школах уряд виділив понад 2,6 млрд грн
12:04
Грузія та США
США готують новий пакет санкцій проти влади Грузії
12:00
OPINION
блог Денис Прокопенко
Кому вигідно знову дискредитувати "Азов"
11:45
електроенергія
Унаслідок негоди є знеструмлення у 16 областях: ситуація в енергосистемі 17 грудня
11:39
Оновлено
У Москві підірвали російського генерала Кирилова та його помічника. Операцію влаштувала СБУ
11:34
Японія
Японська компанія планує розпочати виробництво пікапів в Україні, - Свириденко
11:33
Юрій Бойко прийшов на допит до СБУ
Бойко прийшов на допит до СБУ після проросійських заяв у TikTok, – ЗМІ
11:28
Кір Стармер
Британський прем'єр Стармер заявив, що його країна має намір забезпечити якомога сильнішу позицію України у 2025 році
11:27
Оновлено
нічна атака "шахедів"
РФ атакує Україну ударними БПЛА, в Києві впали уламки дронів, працювала ППО: ситуація вранці 17 грудня
11:23
На заміну МСЕК: МОЗ визначило заклади, де працюватимуть експертні команди
11:20
книги
На виплати за програмою "єКнига" менш ніж за добу зареєструвалися 10,5 тис. українців
11:13
Китай
У Китаї стратили колишнього чиновника за звинуваченням у корупції на $412 млн
11:07
У Києві покажуть сучасний балет "Ескапістіко", гроші від якого підуть на реабілітацію балетмейстера та воїна ЗСУ
11:02
відкриті дані, комп'ютер
Україна ввійшла в трійку країн-лідерів за рівнем розвитку сфери відкритих даних
10:58
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Здивований заявою Сухаревського: Згурець про лазерну зброю "Тризуб"
10:56
Північна Корея
Воїни ССО за три дні ліквідували 50 військових КНДР на Курщині
10:47
Незаконно позбавив волі 6 цивільних на Чернігівщині: правоохоронці повідомили окупанту про підозру
10:38
Огляд
світ, міжнародний огляд
Північнокорейці зазнають втрат на Курщині та як окупанти знущалися зі священників на тимчасово захоплених територіях. Акценти світових ЗМІ 17 грудня
10:25
Японія
Японія відмовилася від обмежень на використання ядерної енергії, запроваджених через аварію на Фукусімі
10:19
Росія з КНДР
Південна Корея запровадила санкції проти Росії та КНДР за військову співпрацю
10:14
На Одещині 51-річний водій скоїв ДТП на блокпосту: серед постраждалих військовий
10:00
OPINION
Бойко знає, що він бореться за патерналістичний електорат
09:53
дрон
Росіяни зранку атакували цивільне авто в Херсоні: постраждали двоє людей
09:52
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 грудня
Росіяни зосередилися на захопленні Великої Новосілки, - начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади
09:48
США побоюються, що Туреччина готує широкомасштабний наступ на курдів у Сирії, - WSJ
09:48
оператори БпЛА
Міноборони додатково спрямувало бойовим бригадам 1,89 млрд грн на закупівлю дронів
09:41
Латвія
У Латвії оголосили перевірку боєготовності збройних сих
09:41
Нацвідбір на Євробачення-2025: стало відомо, чому Данилка нема серед кандидатів у члени журі
09:25
Марина Кальюранд
В ООН ми програємо дипломатичну війну за Україну, - депутатка Європарламенту Кальюранд
09:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 грудня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:21
Росіяни агітують дітей з інтернатів на ТОТ України вступати до захоплених військових училищ, - ЦНС
09:20
армія КНДР
"Це буде ескалацією": держдеп США про можливий перетин кордону з Україною бійцями КНДР
08:52
Ексклюзив
Усі функції виконали роботи: 13-та бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" про роботизовану операцію
08:47
Донеччина, Авдіївка, Желанне
Через руйнування на Донеччині утримувати деякі позиції ЗСУ неможливо, - ОСУВ "Хортиця"
08:42
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Пісторіус заявив, що Німеччина відіграватиме "певну роль" в ухваленні можливої мирної угоди між Україною та РФ
08:25
Оновлено
Купʼянськ
Армія РФ 16 грудня обстріляла Купʼянськ: кількість загиблих зросла до двох
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV