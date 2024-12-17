Найкращий різдвяний подарунок: потужні ігрові ноутбуки ASUS для максимальних вражень

Їхня потужність, стиль та інноваційність роблять ці пристрої ідеальним подарунком для геймерів, творчих професіоналів і тих, хто просто цінує найкраще. Нумо знайомитися з моделями, які можуть стати справжнім хітом цього сезону: ROG Zephyrus G16 (GA605) та TUF Gaming A16 (FA608).

ROG Zephyrus G16 (GA605): Ідеальний подарунок для геймерів і творців

Цей ноутбук – справжній вибух можливостей. Його оснащено новітнім процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 і графічною картою NVIDIA GeForce RTX 4070, що забезпечує неперевершену продуктивність у сучасних іграх і творчих програмах. Відеомонтаж, 3D-моделювання, стрімінг – усе це стає легким завданням для цього пристрою.

Ґаджет має 16-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 2,5K та частотою оновлення 240 Гц. 100% DCI-P3 і точність кольору delta E <1 роблять його ідеальним для дизайнерів, фотографів і тих, хто цінує яскравість і деталізацію.

Мобільність і стиль: Тонкий алюмінієвий корпус (1,49 см, вага 1,85 кг) і унікальне матричне підсвічування підкреслюють преміальність ноутбука. Ви можете брати його з собою будь-куди й завжди залишатися в центрі уваги.

Незалежність у русі: Довговічний акумулятор із зарядкою через USB-C гарантує комфорт навіть у тривалих подорожах.

ROG Zephyrus G16 – це більше, ніж ноутбук. Це ваш новий рівень комфорту, стилю і продуктивності.

TUF Gaming A16 (FA608): Надійність у поєднанні з потужністю

Шукаєте подарунок для тих, хто живе на повну? TUF Gaming A16 стане відмінним вибором для активних людей. Оснащений процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 і графікою NVIDIA GeForce RTX 4060, він легко справляється з будь-якими завданнями: від новітніх ігор до складних робочих проєктів.

Надійність військового рівня: Витримує трясіння, удари й навіть екстремальні умови завдяки сертифікації MIL-STD-810H. Це ноутбук, який не підведе.

16-дюймовий екран 2,5K з частотою оновлення 165 Гц дарує реалістичність зображення, ідеальну для ігор і творчих завдань.

Інноваційна клавіатура: RGB-підсвічування і технологія Overstroke забезпечують комфорт і точність у найдинамічніших іграх.

TUF Gaming A16 – це ваш партнер, який витримає будь-які виклики разом із вами.

Чому варто придбати один із ноутбуків ASUS

Ці потужні ґаджети відчиняють двері у світ безмежних можливостей: грати, творити, працювати чи навчатися з максимальним комфортом. Оберіть найкращий різдвяний подарунок, який стане джерелом натхнення на довгі роки! Зробіть цей святковий сезон особливим з ASUS!

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Додатковий рік гарантії за відгук

До кінця грудня діє ексклюзивна пропозиція для нових покупців ноутбуків ASUS. Придбавши ROG Zephyrus G16 або TUF Gaming A16, ви можете отримати додатковий рік гарантії безоплатно. Для цього потрібно залишити відгук про ноутбук на офіційному сайті компанії. Детальніше про акцію читайте на сторінці “Ваш голос має значення”.