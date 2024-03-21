Не ввімкнулись двигуни: на космодромі Байконур скасували запуск космічного корабля "Союз"

Про це пишуть РІА "Новости".

Пуск ракети "Союз-2.1а" з кораблем "Союз МС-25" до Міжнародної космічної станції (МКС) із космодрому Байконур скасовано, повідомили в ході трансляції, яку веде "Роскосмос".

Запуск мав відбутися о 16:21 за московським часом у четвер.

Друга спроба запуску корабля "Союз" до МКС відбудеться не раніше суботи.

Як зазначає Інтерфакс, до складу екіпажу входять космонавт Роскосмосу Олег Новицький, представниця Білорусі Марина Василевська та астронавт NASA Трейсі Дайсон.

Дайсон мала відправитися до МКС за угодою про перехресні польоти між РФ і США. Цей політ мав бути третім на російському кораблі "Союз МС" у рамках угоди про перехресні польоти на МКС, укладену Роскосмосом та NASA.