Парламентарі повернуться до розгляду питання регулювання телеграму

Голова Комітету, Микита Потураєв, сказав: "Наші діти в першу чергу страждають від впливу соцмереж. Хоча і дорослі теж не захищені від тих небезпек, що походять від соцмереж. Наш комітет працює над цим. Мій колега Микола Княжицький вже розробив перший Проєкт Закону про регулювання платформ на кшталт телеграму. Є мої пропозиції. Ми зараз підемо шляхом напрацювання спільного комітетського законопроєкту. Треба розуміти, що це не простий шлях. Немає однієї думки на ці виклики", — пояснив народний депутат.

Свіжі дані опитування агенції InfoSapiens, за якими 76% українців підтримують регулювання соціальних мереж, свідчать про актуальність питання — зауважив голова підкомітету з питань культури, Микола Княжицький.

фото: Львівська міська рада

"Ми бачимо, як у Європі парламентські й урядові інституції активно шукають механізми захисту дітей і підлітків — від наркозалежності, пропаганди, мови ворожнечі. В Україні це питання має ще й безпековий вимір, адже через соціальні мережі діють російські спецслужби. Саме через ці платформи поширюється велика частина дезінформації та шкідливого контенту», — сказав Княжицький.

Нардеп Володимир Вʼятрович додав, що питання регулювання соцмереж актуальне і з огляду на європейський досвід. Він нагадав про факти втручання у вибори в європейських країнах через TikTok. І звернув увагу, що наразі за кордоном немає спільного бачення, як протидіяти таким загрозам: "Ми маємо визнати: уже настав час узагальнити цей розвиток і запропонувати спільні інструменти протидії — бо коли в Україні відбудуться вибори, Росія кине величезні ресурси на те, щоб через соціальні мережі впливати на виборчий процес. Тому моя позиція — звернутися до європейських колег з ініціативою провести сфокусоване обговорення і знайти конкретні механізми та фінансування для протистояння деструктивному використанню соцмереж під час виборів".

Нагадаємо, в рамках виїзного засідання Комітету парламентарі та представники міністерства мають спільні зустрічі, візити до мистецьких та культурних закладів, бібліотек Львівської громади. В центрі уваги — актуальні проблеми збереження української культурної спадщини, видавництва та розповсюдження книг, підтримка й розвиток мистецтва та бібліотечної сфери.