Пошук бізнес-партнерів: із TL HUB усе просто

За допомогою сервісу можна знайти надійного підрядника, дізнатися актуальні ціни на його послуги, отримати доступ до нових пропозицій. Це новий і зручний підхід до ведення бізнесу.

Особливості TL HUB

Нова платформа для співпраці та налагодження зв’язків має кілька особливостей:

компанії, що стають клієнтами сервісу, проходять базову перевірку через YouControl;

під час розміщення оголошення контакти та назва компанії не відображаються на загал, що дає можливість вибрати найкращі умови для конкурування малого та великого бізнесу;

рейтинг компаній формується лише на основі оцінок реальних клієнтів — його неможливо купити.

TL HUB відкриває назву та контактні дані компанії лише за умови, що запит на обмін такою інформацією підтверджено обома учасниками майбутньої угоди.

Ось як коментує це питання Поставний Артем, засновник TL HUB: "Ми розуміємо, як багато при виборі партнера означає назва та репутація компанії, але свідомо пішли на такий крок. Це дає можливість нівелювати суттєві бар’єри користувачів, мотивує підтримувати ціни актуальними та, головне, ринковими. Насамперед ми дбаємо про те, щоб наш сервіс відкривав перед користувачами нові можливості, а не спричиняв незручні ситуації".

Що пропонує TL HUB

Перевагами сервісу можуть користуватися ТОВ і ФОП, що зареєстровані офіційно та мають установчі документи. Серед актуальних ніш:

нафтогазова промисловість;

будівельна галузь;

транспорт;

сільське господарство;

сфера послуг та багато інших.

На платформі TL HUB не відбувається продажів чи укладення угод — це тільки інформаційний сервіс, що допомагає підприємцям відшукати один одного. За допомогою сервісу можна:

швидко знайти контакти підрядника;

отримати інформацію щодо ситуації на ринку;

побудувати логістику по Україні.

У перші пів року з дати старту проєкту діє пропозиція, згідно з якою користування сервісом безоплатне. За потреби можна скористатися одним з тарифних планів: "Бізнес", "Старт" чи "VIP", що відрізняються кількістю оголошень, доступних для розміщення, та кількістю користувачів в одному профілі. Є також спеціальні пропозиції та знижки за програмою лояльності: 15% за умови придбання пакета на 6 місяців та 25% — річної підписки.

Переваги платформи

Під час пошуку бізнес-партнерів компанії часто стикаються з неактуальністю цін, зазначених в оголошеннях, та неможливістю неупереджено оцінити надійність підрядника. У TL HUB таких проблем немає, адже:

дані актуалізуються у режимі реального часу;

розміщення оголошень можливе лише за умови зазначення вартості пропозиції.

Важлива перевага платформи — функціональність. Під час публікації компанія зазначає КВЕД, теги та номенклатуру УКТЗЕД, за якими легко відшукати послугу чи товар. Покупець може самостійно відфільтрувати оголошення за цими показниками, зазначити населений пункт або задати радіус пошуку. Також компанії мають змогу публікувати новини, отримати доступ до аналітики, такої як статистика цін за минулий рік чи місяць.

TL HUB — найкращий спосіб швидко знайти нових партнерів та налагодити процес комунікації.

Як працює сервіс TL HUB

Для роботи із сервісом потрібно пройти нескладну процедуру реєстрації, під час якої необхідно ввести у спеціальну форму код ЄДРПОУ чи ІПН. TL HUB з’єднується з базою YouControl та перевіряє актуальність даних. Після підтвердження всі інші дані заповнюються автоматично, а доступ до платформи відкривається.

Інтерфейс TL HUB простий і зрозумілий. Є версії для планшета, ПК та смартфона, а найближчим часом планується запуск застосунків для Android та iOS.

TL Hub — РОБІТЬ БІЗНЕС, А НЕ ДЗВІНКИ!