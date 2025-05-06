Rockstar Games випустили другий трейлер GTA 6

Про це повідомили на офіційній сторінці Rockstar Games.

Компанія випустила другий трейлер Grand Theft Auto VI, вихід якої на PlayStation 5 та Xbox заплановано на 26 травня.

У новій частині GTA розгортається історія Джейсона та Люсії, які завжди відчували, що світ проти них. Після невдалого легкого заробітку вони опиняються у кримінальному підпіллі сонячного штату Леоніда, стаючи частиною масштабної злочинної змови. Тепер, щоб вижити, вони змушені довіряти одне одному як ніколи раніше.