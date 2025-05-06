Rockstar Games випустили другий трейлер GTA 6
Компанія Rockstar Games опублікувала другий трейлер до шостої частини серії ігор Grand Theft Auto, яка буде доступна на PlayStation 5 та XBox в кінці травня
Про це повідомили на офіційній сторінці Rockstar Games.
Компанія випустила другий трейлер Grand Theft Auto VI, вихід якої на PlayStation 5 та Xbox заплановано на 26 травня.
У новій частині GTA розгортається історія Джейсона та Люсії, які завжди відчували, що світ проти них. Після невдалого легкого заробітку вони опиняються у кримінальному підпіллі сонячного штату Леоніда, стаючи частиною масштабної злочинної змови. Тепер, щоб вижити, вони змушені довіряти одне одному як ніколи раніше.
- 23 квітня компанія Sony представила трейлер нової гри Ghost of Yōtei для PlayStation 5, а також оголосила дату її виходу та відкриття попереднього замовлення.
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