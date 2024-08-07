Samsung оголосила про початок масового виробництва нового чипа пам’яті для ШІ на смартфонах

Про це пише Yonhap.

Зазначається, що висота нової 12-нанометрової DRAM-пам’яті на 12 гігабайтів (ГБ) і 16 ГБ LPDDR5X DRAM становить лише 0,65 мм. Такі розміри роблять їх найтоншими в галузі чипами оперативної пам’яті для смартфонів і планшетів LPDDR DRAM.

Новий чип містить чотири шари 12-нм-DRAM і на 9% тонший порівняно зі своїм попередником. Крім того, він на 21,2% ефективніший у термостійкості.



Як заявляють у корпорації, надтонкі пакети LPDDR5X DRAM можуть створити додатковий простір у мобільних пристроях, дозволяючи працювати на смартфонах і планшетах із високопродуктивними програмами та розширеними функціями, такими як штучний інтелект.

"LPDDR5X DRAM від Samsung встановлює новий стандарт для високопродуктивних рішень штучного інтелекту на пристроях, пропонуючи не тільки чудову продуктивність LPDDR, але й розширене керування температурою в ультракомпактному корпусі", - наголосив виконавчий віцепрезидент Samsung Electronics Бе Йон Чол.