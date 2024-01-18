Samsung представив смартфони з ШІ на базі технології Google
На конференції Unpacked у Сан-Хосе (США) компанія Samsung представила телефони Galaxy S24, S24+ і S24 Ultra, оснащені інструментами штучного інтелекту, які засновані на технології Gemini від Google
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що смартфони можуть перекладати телефонні дзвінки в реальному часі, розшифровувати голосові повідомлення, резюмувати статті в інтернеті, використовувати генеративний ШІ для заповнення частин фотографій. Камери телефонів також матимуть функцію ШІ і будуть оснащені сенсорами з інструментами для підвищення чіткості фотографій.
Користувачі зможуть перемикатися між двома варіантами: Gemini Nano, який працює на самому телефоні, і потужнішою версією Pro, яка використовує хмарні обчислення.
Google також представив функцію "Circle to Search", яка буде доступна у нових смартфонах. Вона дозволяє користувачам шукати будь-що на екрані телефону без перемикання додатків. Користувачі операційної системи Android від Google зможуть писати або обводити кружечком зображення, текст або відео в додатку, в якому вони перебувають – наприклад, в YouTube або TikTok – щоб дізнатися більше інформації про об'єкт. Функція запускається по всьому світу на новому Galaxy S24, а також на власних смартфонах Google Pixel 8 31 січня.
Також пристрої отримують тонші рамки і яскравіші дисплеї. Смартфон S24 Ultra за ціною від 1299 доларів матиме нову титанову рамку, що відповідає моделям iPhone 15 Pro. Моделі S24 вартістю $799 та S24+ за $999 виготовлені з алюмінію та мають дещо більші екрани, ніж їхні попередники. Модель S24 Ultra має 1 терабайт пам'яті, а S24+ - 512 гігабайтів. У моделі S24 - 256 ГБ пам'яті. S24+ та S24 Ultra мають 12 ГБ пам'яті, яка використовується для короткострокового зберігання даних.
Нові телефони Galaxy почнуть надходити у продаж 31 січня, а попередні замовлення на них стартували у середу.
- Напередодні стало відомо, що вперше за 12 років Apple обігнала Samsung як найбільший у світі виробник телефонів.
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