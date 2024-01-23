Швейцарські вчені розробили третю людську роботизовану руку, яка контролюється за допомогою діафрагми

Про це повідомляє EPFL.

Мічера розробляє передові технологічні рішення, які допомагають людям відновити сенсорні та моторні функції, втрачені внаслідок травматичних подій або неврологічних розладів. До цього часу він ніколи не працював над вдосконаленням людського тіла та пізнання за допомогою технологій.

Його команда провела дослідження, з'ясувавши, як можна відстежувати рух діафрагми для успішного управління додатковою рукою, по суті, доповнюючи здорову людину третьою роботизованою кінцівкою.

"Це дослідження відкриває нові захоплюючі можливості, показуючи, що додаткові руки можуть бути широко керованими й що можливе одночасне управління обома природними руками", - зазначив Мічера.

Дослідження є частиною проєкту "Третя рука", що має на меті створення роботизованої руки, яка б допомагала у виконанні повсякденних завдань або у пошуково-рятувальних роботах. Мічера вважає, що вивчення когнітивних обмежень контролю третьої руки може насправді відкрити шлях до кращого розуміння людського мозку.

"Основна мотивація цього управління третьою рукою - зрозуміти нервову систему, - пояснив нейроінженер. - Потім ми можемо передати ці знання для розробки, наприклад, допоміжних пристроїв для людей з інвалідністю або протоколів реабілітації після інсульту".

Щоб дослідити когнітивні обмеження аугментації, дослідники спочатку створили віртуальне середовище, щоб перевірити здатність здорового користувача керувати віртуальною рукою за допомогою рухів діафрагми. Вони виявили, що управління діафрагмою не заважає управлінню фізіологічними руками.

У цій установці віртуальної реальності користувач оснащений поясом, який вимірює рух діафрагми. Одягнувши гарнітуру віртуальної реальності, користувач бачить три руки: праву руку і кисть, ліву руку і кисть, і третю руку між ними з симетричною шестипалою рукою.

"Ми зробили цю руку симетричною, щоб уникнути перекосу в бік лівої або правої руки", - прокоментувала Джулія Домініанні, аспірантка Інституту Neuro-X при EPFL.

Система була протестована на 61 здоровому суб'єкті в ході понад 150 сеансів.

"Управління третьою рукою за допомогою діафрагми насправді дуже інтуїтивно зрозуміле, і учасники дуже швидко навчаються контролювати додаткову кінцівку, - зауважила Домініанні. - Крім того, наша стратегія управління за своєю суттю не залежить від біологічних кінцівок, і ми показали, що діафрагмовий контроль не впливає на здатність користувача зв'язно говорити".

Дослідники також успішно протестували управління діафрагмою за допомогою справжньої роботизованої руки, спрощеної, яка складається зі штанги, що може висуватися і повертатися назад. Коли користувач стискає діафрагму, стрижень висувається.

Попередні дослідження в рамках проєкту "Третя рука" були спрямовані на допомогу людям з ампутованими кінцівками. Останнє дослідження Science Robotics - це крок від відновлення людського тіла до його доповнення.