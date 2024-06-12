"Спростить бюрократичні процеси": Міноборони анонсувало запуск застосунку для військових "Армія+"
Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко 12 червня заявила, що незабаром в Україні з'явиться мобільний застосунок для військових "Армія+"
Про це вона повідомила під час конференції "Міноборони і партнерство з громадськістю: співпраця, досягнення, виклики", що відбулася в Києві.
Черногоренко наголосила, що підвищення ефективності процесів у війську вдалося досягти, зокрема, завдяки цифровізації розвитку ЗСУ.
За її словами, цифровізація армії може допомогти Україні досягти технологічної переваги над ворогом 10:1.
"Завдяки застосунку "Резерв+", яким скористалися понад 1 400 000 громадян, ми побачили, що цифровізація - це вже не тренд, це вимога нашого суспільства. На черзі - запуск застосунку для військових "Армія+", який спростить бюрократичні процеси у війську", - оголосила заступниця міністра оборони.
- Нещодавно речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що 18 червня у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" з'явиться QR-код.
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