Статки співзасновника Facebook Марка Цукерберга зросли на понад $27 млрд

Про це повідомляє Bloomberg.

Зараз статки Цукерберга становлять 169,5 мільярдів доларів, і він став найбагатшим в історії, обійшовши Білла Гейтса і посівши четверте місце в рейтингу мільярдерів Bloomberg Billionaires Index.

Таким чином, статки Цукерберга, які наприкінці 2022 року впали нижче 35 мільярдів доларів, коли акції технологічних компаній обвалилися на тлі інфляції та підвищення відсоткових ставок, значно збільшилися.

Завдяки цьому Цукерберг отримає близько 700 мільйонів доларів на рік від першого в історії дивіденду для інвесторів від гіганта соціальних мереж.

Meta оголосила про щоквартальні грошові дивіденди в розмірі 50 центів на акцію для простих акцій класів А і В, починаючи з березня.

Згідно з даними Bloomberg, Цукерберг володіє близько 350 мільйонами акцій, щоквартальна виплата дивідендів до сплати податків приноситиме йому близько 175 мільйонів доларів.

У виданні пояснили, що рішення Meta про виплату дивідендів є сигналом про те, як компанія оцінює свій потенціал зростання.

Після скорочення близько 21 тисячі працівників і звуження пріоритетів компанії, у 2023 році її акції зросли майже втричі. Нові дивіденди та додаткові 50 мільярдів доларів на викуп акцій можуть завоювати більше терпіння інвесторів, які роблять довгострокові ставки Цукерберга на штучний інтелект і метавсесвіт.

Згідно з поданими документами, у 2022 році Цукерберг отримав 27,1 мільйона доларів загальної компенсації, включно з витратами на приватну охорону і базову зарплату в розмірі 1 долара.