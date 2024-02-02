Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології Статки співзасновника Facebook Марка Цукерберга зросли на понад $27 млрд

Статки співзасновника Facebook Марка Цукерберга зросли на понад $27 млрд

2 лютого, 2024 п'ятниця
22:25
Технології Марк Цукерберг

Після того, як квартальні результати Meta значно перевершили очікування Уолл-стріт, статки співзасновника Facebook Марка Цукерберга зросли на 27,1 мільярда доларів, що призвело до зростання акцій компанії приблизно на 20%

Про це повідомляє Bloomberg.

Зараз статки Цукерберга становлять 169,5 мільярдів доларів, і він став найбагатшим в історії, обійшовши Білла Гейтса і посівши четверте місце в рейтингу мільярдерів Bloomberg Billionaires Index.

Таким чином, статки Цукерберга, які наприкінці 2022 року впали нижче 35 мільярдів доларів, коли акції технологічних компаній обвалилися на тлі інфляції та підвищення відсоткових ставок, значно збільшилися.

Завдяки цьому Цукерберг отримає близько 700 мільйонів доларів на рік від першого в історії дивіденду для інвесторів від гіганта соціальних мереж.

Meta оголосила про щоквартальні грошові дивіденди в розмірі 50 центів на акцію для простих акцій класів А і В, починаючи з березня. 

Згідно з даними Bloomberg, Цукерберг володіє близько 350 мільйонами акцій, щоквартальна виплата дивідендів до сплати податків приноситиме йому близько 175 мільйонів доларів.

У виданні пояснили, що рішення Meta про виплату дивідендів є сигналом про те, як компанія оцінює свій потенціал зростання. 

Після скорочення близько 21 тисячі працівників і звуження пріоритетів компанії, у 2023 році її акції зросли майже втричі. Нові дивіденди та додаткові 50 мільярдів доларів на викуп акцій можуть завоювати більше терпіння інвесторів, які роблять довгострокові ставки Цукерберга на штучний інтелект і метавсесвіт.

Згідно з поданими документами, у 2022 році Цукерберг отримав 27,1 мільйона доларів загальної компенсації, включно з витратами на приватну охорону і базову зарплату в розмірі 1 долара. 

  • Конгрес США розкритикував лідерів соцмереж через ризики, які їхні продукти становлять для молоді, зокрема неможливість запобігти булінгу, що призводить до суїцидів.

Теги:
Світ
Економіка
Марк Цукерберг
США
Читайте також:
Місце катастрофи російського літака Іл-76
1 лютого, 2024 четвер
Падіння Іл-76 у РФ: "Схеми"оприлюднили перші супутникові знімки з місця катастрофи
Новий законопроєкт про мобілізацію
1 лютого, 2024 четвер
Законопроєкт про мобілізацію від Кабміну: хто отримає відстрочку
мобілізація в Україні
1 лютого, 2024 четвер
Які зміни чекають на людей з інвалідністю: новий законопроєкт про мобілізацію
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.55
    Купівля 37.55
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
2 лютого
23:17
Володимир Зеленський
"Зеленський призиває жінок на службу в ЗСУ, знищувати вирішили не тільки мужиків": росфейки за 2 лютого
23:02
Знімався в "Роккі", "Хижаку" та "Мандалорці": актор Карл Везерс помер у 76 років
22:45
Ексклюзив
Валерій Залужний
 "На Залужного-політика великий запит": політолог Розумний припустив причини ажіотажу навколо головкома
22:31
Маріуполь
Росіяни ходитимуть по домах на тимчасово окупованих територіях: причини
22:12
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Україна та Канада запустили роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
22:07
Ексклюзив
Валерій Залужний
Наливайченко про Залужного: витягнути складову з військової вертикалі - це розвалити її стрижень, партнери теж проти
21:58
Володимир Зеленський
"Збивають усе": Зеленський повідомив про отримання Україною ще двох систем ППО
21:56
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
У Туреччині арештували сімох людей за підозрою у передачі інформації ізраїльській розвідці
21:41
Генерал-майор Марченко
"Вони відійшли зробити висновки": генерал-майор Марченко припустив повторний наступ росіян на Київ
21:40
Марк Густафсон
У віці 64 роки помер співрежисер мультфільму "Піноккіо" Марк Густафсон
21:30
мобілізація
Цьогоріч на мобілізацію та доозброєння може додатково знадобитися близько 700 млрд грн, - голова бюджетного комітету Ради
21:30
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Очікується заміна низки військових керівників, окрім Залужного. Воєнні підсумки тижня
21:13
Дональд Трамп
Суд у справі Трампа щодо цивільного шахрайства відклав ухвалення рішення до середини лютого
20:42
Астрофізики з університету Каліфорнії зафіксували гігантську екзопланету на відстані 160 світових років від Землі
20:10
Оновлено
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Бій Усика проти Ф'юрі не відбудеться 17 лютого через травму британця
20:06
Олексій Данілов
У РНБО спростували фейк про звільнення Данілова
20:02
OPINION
Михайло Басараб
Ця війна закінчиться не угодою, а припиненням існування однієї з двох держав
19:57
Валерій Залужний
Зеленський провів Ставку: Залужний доповів про ситуацію на фронті
19:56
Оновлено
Кривий Ріг
Нічна потужна дронова атака на Кривий Ріг: було декілька влучань, наслідки ліквідовуються
19:48
ЗСУ
Росія наступає на 8-ми напрямках фронту, українські війська відбили 44 атаки
19:48
Ексклюзив
ЗСУ
Екснардеп пояснив, чому держава не виділяє кошти на приватний сектор оборонпрому
19:46
психологічна допомога
За рік кількість звернень українців за психологічною допомогою зросла вдвічі, - МОЗ
19:21
МЗС України
Нікарагуа отримало ноту протесту від МЗС України через візит делегації РФ з окупованого Криму
19:11
Міністерство оборони
Міноборони закликало супермаркети брати участь у тендерах на постачання харчів для ЗСУ
19:02
Ексклюзив
Євген Коновалець
Українська влада має наполягати на перепохованні Коновальця у Києві, - голова ОУН Червак
19:00
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик підтвердив інформацію про переговори з "Баварією"
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 709-го дня війни: Сили оборони знищили російські комплекси "Муром" та "Іронія", Німеччина виділить на допомогу Україні €7,6 млрд
19:00
Інфографіка
штоллен
Рум'яний хліб у мультиварці до вашого столу
18:46
"Інвестиція в безпеку Європи": Україна отримала від Литви нову партію військової допомоги
18:46
санкції проти Ірану
США ввели санкції проти іранських чиновників та компаній з виготовлення БПЛА і ракет
18:32
Володимир Зеленський
"Директор ЦРУ відвідав Київ, щоб попросити Зеленського не красти занадто багато грошей": росіяни запустили новий фейк
18:25
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин наказав активізувати підготовку військово-морського флоту КНДР до війни
18:22
Оновлено
Міністерство оборони України
Суд обрав запобіжний захід відстороненому директору департаменту військово-технічної політики Міноборони Нахкуру
18:04
суд ООН
Міжнародний суд ООН продовжить розгляд справи України проти Росії щодо геноциду
18:02
OPINION
Олексій Панич
Стаття Залужного в CNN: тепер Головком за власним бажанням не піде
17:59
Оновлено
Ілля Волошин
"Реал" підписав контракт з 17-річним українським воротарем
17:58
Оновлено
Кабмін спростив сертифікацію операторів із розмінування: що змінилося
17:52
Астероїд
Повз Землю на відстані 2,7 млн км пролетить астероїд розміром з хмарочос
17:50
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
"Все має бути по справедливості": Данілов висловився щодо законопроєкту про мобілізацію
17:49
Шмигаль
Шмигаль пообіцяв податкові пільги бізнесу, який інвестує в Україну понад €12 млн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV