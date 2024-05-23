TikTok обмежить охоплення відео російських і китайських держЗМІ через імовірну пропаганду
TikTok запровадить заходи, спрямовані на обмеження популярності відео китайських та російських державних медіа, якщо вони прагнуть поширити відео про "поточні глобальні події та справи" за межами своїх країн
Про це повідомляє The New York Times.
TikTok зробив у четвер заяву щодо запровадження обмежень на поширення державними ЗМІ відео, зокрема контенту державних ЗМІ РФ і КНР, аби уникнути імовірної пропаганди на платформі.
Зазначено, що ще у 2022 році застосунок почав блокувати облікові записи державних медіа, зокрема російську телекомпанію RT і People's Daily - щоденну газету Китаю.
Водночас у TikTok заявили, що облікові записи не зможуть розміщувати рекламу, націлену на аудиторію іноземних країн, що дозволить зменшити охоплення.
NYТ додає, Meta, YouTube і соціальна мережа X борються з поширенням дезіфнормації, оскільки цьогоріч відбудуться світові вибори.
"Законодавці та представники розвідки заявили, що TikTok становить загрозу національній безпеці частково через те, що китайський уряд міг використовувати його для поширення пропаганди", - додає видання.
- 12 квітня прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що Париж має стратегію протистояння дезінформації під час вборів у Європі, у які вже явно помітне втручання Росії.
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