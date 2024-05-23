TikTok обмежить охоплення відео російських і китайських держЗМІ через імовірну пропаганду

Про це повідомляє The New York Times.

TikTok зробив у четвер заяву щодо запровадження обмежень на поширення державними ЗМІ відео, зокрема контенту державних ЗМІ РФ і КНР, аби уникнути імовірної пропаганди на платформі.

Зазначено, що ще у 2022 році застосунок почав блокувати облікові записи державних медіа, зокрема російську телекомпанію RT і People's Daily - щоденну газету Китаю.

Водночас у TikTok заявили, що облікові записи не зможуть розміщувати рекламу, націлену на аудиторію іноземних країн, що дозволить зменшити охоплення.

NYТ додає, Meta, YouTube і соціальна мережа X борються з поширенням дезіфнормації, оскільки цьогоріч відбудуться світові вибори.

"Законодавці та представники розвідки заявили, що TikTok становить загрозу національній безпеці частково через те, що китайський уряд міг використовувати його для поширення пропаганди", - додає видання.