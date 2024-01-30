Toyota закликала власників 50 тис. авто у США віддати їх у ремонт. Причина
Японський автовиробник Toyota закликав власників 50 тисяч автомобілів у США негайно віддати їх у ремонт через ймовірні проблеми з подушкою безпеки
Про це пише Reuters.
Вказано, що Toyota випустила рекомендацію "Не сідайте за кермо" для деяких моделей Corolla 2003-2004 модельного року, Corolla Matrix 2003-2004 та RAV4 2004-2005 років з подушками безпеки Takata, оскільки вони мають ризик вибуху, який може призвести до летальних випадків.
Наразі з 2009 року відомо про 30 смертей у світі, серед яких 26 у США, та сотні поранень, пов’язаних з надувними подушками Takata в авто різних автовиробників.
Загалом за останні десять років у США більш ніж 20 автовиробників відкликали понад 67 мільйонів подушок безпеки Takata.
- 26 січня стало відомо, що Tesla відкликає майже 200 тисяч автомобілів у США через збій у програмному забезпеченні, що спричинив несправність камери заднього виду, коли автомобіль рухається заднім ходом.
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