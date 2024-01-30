Toyota закликала власників 50 тис. авто у США віддати їх у ремонт. Причина

Про це пише Reuters.

Вказано, що Toyota випустила рекомендацію "Не сідайте за кермо" для деяких моделей Corolla 2003-2004 модельного року, Corolla Matrix 2003-2004 та RAV4 2004-2005 років з подушками безпеки Takata, оскільки вони мають ризик вибуху, який може призвести до летальних випадків.

Наразі з 2009 року відомо про 30 смертей у світі, серед яких 26 у США, та сотні поранень, пов’язаних з надувними подушками Takata в авто різних автовиробників.

Загалом за останні десять років у США більш ніж 20 автовиробників відкликали понад 67 мільйонів подушок безпеки Takata.