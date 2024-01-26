Tesla відкликає близько 200 тис. автомобілів через збій у програмному забезпеченні
Tesla відкликає майже 200 тисяч автомобілів у США через збій у програмному забезпечені, що спричинив несправність камери заднього виду, коли автомобіль рухається заднім ходом
Про це повідомляє Associated Press.
Відкликанню підлягають певні моделі Y, S та X з 2023 модельного року. Всі вони оснащені комп'ютером "Повного самостійного водіння" 4.0.
Згідно з документами, опублікованими Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху США, нестабільність програмного забезпечення може призвести до того, що зображення з камери не буде відображатися, коли Tesla рухається заднім ходом. Агентство з безпеки стверджує, що це може збільшити ризик аварії.
Компанія Tesla стверджує, що їй не відомо про жодні аварії або травми. У документах йдеться про те, що проблема була вирішена за допомогою онлайн-оновлення програмного забезпечення.
Власників повідомлять про це листом, починаючи з 22 березня.
Tesla почала отримувати скарги на цю проблему наприкінці грудня і вирішила зробити відкликання 12 січня. Станом на 22 січня компанія мала 81 гарантійну претензію, потенційно пов'язану з цією проблемою.
Попри наявність системи "повного автономного водіння", Tesla не здатна самостійно кермувати, і водії-люди повинні бути готові в будь-який момент втрутитися в ситуацію.
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У понеділок, 15 січня, генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що хоче збільшити свою частку в компанії приблизно до 25%.
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