Tesla відкликає близько 200 тис. автомобілів через збій у програмному забезпеченні

Про це повідомляє Associated Press.

Відкликанню підлягають певні моделі Y, S та X з 2023 модельного року. Всі вони оснащені комп'ютером "Повного самостійного водіння" 4.0.

Згідно з документами, опублікованими Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху США, нестабільність програмного забезпечення може призвести до того, що зображення з камери не буде відображатися, коли Tesla рухається заднім ходом. Агентство з безпеки стверджує, що це може збільшити ризик аварії.

Компанія Tesla стверджує, що їй не відомо про жодні аварії або травми. У документах йдеться про те, що проблема була вирішена за допомогою онлайн-оновлення програмного забезпечення.

Власників повідомлять про це листом, починаючи з 22 березня.

Tesla почала отримувати скарги на цю проблему наприкінці грудня і вирішила зробити відкликання 12 січня. Станом на 22 січня компанія мала 81 гарантійну претензію, потенційно пов'язану з цією проблемою.

Попри наявність системи "повного автономного водіння", Tesla не здатна самостійно кермувати, і водії-люди повинні бути готові в будь-який момент втрутитися в ситуацію.