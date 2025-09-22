Трамп розкрив імена декількох американських покупців TikTok

Про це пише Reuters.

За словами Трампа, Сполучені Штати та Китай досягли значного прогресу в переговорному процесі щодо угоди, яка передбачає передачу американських активів TikTok від китайської компанії ByteDance американським власникам.

Очікується, що контроль над TikTok здійснюватимуть американські інвестори та рада директорів із повноваженнями у сфері нацбезпеки та кібербезпеки. ByteDance, як повідомив представник Білого дому, матиме менше 20% у спільному підприємстві.

Що відомо про потенційних покупців

Лаклан Мердок - генеральний директор Fox Corp, нещодавно закріпив контроль над медіаімперією своєї родини, до якої входять Fox News і Wall Street Journal.

Руперт Мердок - глава родини, 94-річний Руперт Мердок, за словами Трампа, також може бути залучений до угоди. Мердоки не будуть інвестувати як приватні особи, так само як і News Corp.

Ларрі Еллісон - співзасновник Oracle і великий спонсор Республіканської партії.

Майкл Делл - генеральний директор Dell Technologies.