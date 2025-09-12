У Дії попередили про тимчасове призупинення роботи послуги єВідновлення
У застосунку "Дія" тимчасово не працюватиме послуга єВідновлення через проведення технічних робіт
Про це повідомила пресслужба Дії.
Технічні роботи з обслуговування державних реєстрів Міністерства юстиції триватимуть із 20:00 13.09.2025 до 08:00 15.09.2025 – тоді ж не працюватиме єВідновлення.
"Оскільки дані цих реєстрів використовуються для перевірок права власності, на час технічних робіт, не працювати послуга єВідновлення на порталі та в застосунку Дія", – зауважили в Дії.
- Раніше уряд виділив на реалізацію програми єВідновлення додаткові 1,6 мільярда гривень: компенсації за зруйноване внаслідок війни житло отримають ще близько тисячі родин.
