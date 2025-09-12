У Дії попередили про тимчасове призупинення роботи послуги єВідновлення

Про це повідомила пресслужба Дії.

Технічні роботи з обслуговування державних реєстрів Міністерства юстиції триватимуть із 20:00 13.09.2025 до 08:00 15.09.2025 – тоді ж не працюватиме єВідновлення.

"Оскільки дані цих реєстрів використовуються для перевірок права власності, на час технічних робіт, не працювати послуга єВідновлення на порталі та в застосунку Дія", – зауважили в Дії.