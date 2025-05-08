У Дії відновили послугу реєстрації зміни місця проживання
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров 8 травня повідомив, що в застосунку "Дія" знову працюватиме послуга реєстрації зміни місця проживання
Про це він написав у telegram-каналі.
На порталі Дія знову доступна послуга зміни місця проживання. Михайло Федоров зазначає, що оновлена версія стала ще зручнішою та ефективнішою.
Змінити місце проживання можна онлайн, без візиту у ЦНАП. Процедура реєстрації займає декілька хвилин. Процес відбувається автоматично, якщо ви реєструєтеся у власному житлі або в помешканні, де є лише один власник.
Також відновилася можливість зняття з реєстрації місця проживання. Федоров зазначає, що ця функція буде особливо корисною для студентів, які завершують навчання та виїжджають з гуртожитків.
"Під час сесії та завершення навчального року немає часу для поїздок у держустанови — тож скористайтеся послугою онлайн з Дією", - йдеться в повідомленні.
- 22 квітня у Дії запустили бета-тест нової функції для онлайн-заміни техпаспорта на авто, автовласників запрошують до участі.
- 1 травня стало відомо, що за період з жовтня 2022 року до 30 квітня 2025-го громадяни України через застосунок "Дія" інвестували 13,5 мільярда гривень у військові облігації.
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