У Дії відновили послугу реєстрації зміни місця проживання

Про це він написав у telegram-каналі.

На порталі Дія знову доступна послуга зміни місця проживання. Михайло Федоров зазначає, що оновлена версія стала ще зручнішою та ефективнішою.

Змінити місце проживання можна онлайн, без візиту у ЦНАП. Процедура реєстрації займає декілька хвилин. Процес відбувається автоматично, якщо ви реєструєтеся у власному житлі або в помешканні, де є лише один власник.

Також відновилася можливість зняття з реєстрації місця проживання. Федоров зазначає, що ця функція буде особливо корисною для студентів, які завершують навчання та виїжджають з гуртожитків.

"Під час сесії та завершення навчального року немає часу для поїздок у держустанови — тож скористайтеся послугою онлайн з Дією", - йдеться в повідомленні.

22 квітня у Дії запустили бета-тест нової функції для онлайн-заміни техпаспорта на авто, автовласників запрошують до участі.

1 травня стало відомо, що за період з жовтня 2022 року до 30 квітня 2025-го громадяни України через застосунок "Дія" інвестували 13,5 мільярда гривень у військові облігації.



