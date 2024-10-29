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У Дії за два місяці роботи онлайн-шлюбу одружилися 600 пар

Ольга Бабишена
29 жовтня, 2024 вiвторок
18:16
Технології подружжя

Від дня запуску функції "Шлюб онлайн" в українському застосунку "Дія" одружилися 600 пар. Також українці зробили понад 1,3 мільйона пропозицій

Зміст

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запустили шлюб у Дії менш ніж 2 місяці тому — і вже сотні пар сказали "Так" по відеозвʼязку, а сотні тисяч запропонували руку та серце онлайн", - йдеться у повідомленні. 

Федоров наголосив, Україна перша у світі реалізувала повний цикл одруження онлайн. За його словами, тако послуга особливо важлива в умовах війни, коли тисячі пар перебувають на відстані.

"Послуга працює просто й логічно: подаєте заяву, вибираєте дату й долучаєтеся до онлайн-церемонії з реєстратором. До речі, команда Мінцифри також обирає онлайн-шлюб, на відео - одруження нашого суперколеги. Це найкраще показує філософію - робити послуги як для себе", - додав міністр. 

 

  • 9 вересня у застосунку "Дія" запустили послугу "Шлюб онлайн", завдяки якій можна пройти повний цикл процесу одруження онлайн.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Дія
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