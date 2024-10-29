У Дії за два місяці роботи онлайн-шлюбу одружилися 600 пар
Від дня запуску функції "Шлюб онлайн" в українському застосунку "Дія" одружилися 600 пар. Також українці зробили понад 1,3 мільйона пропозицій
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Запустили шлюб у Дії менш ніж 2 місяці тому — і вже сотні пар сказали "Так" по відеозвʼязку, а сотні тисяч запропонували руку та серце онлайн", - йдеться у повідомленні.
Федоров наголосив, Україна перша у світі реалізувала повний цикл одруження онлайн. За його словами, тако послуга особливо важлива в умовах війни, коли тисячі пар перебувають на відстані.
"Послуга працює просто й логічно: подаєте заяву, вибираєте дату й долучаєтеся до онлайн-церемонії з реєстратором. До речі, команда Мінцифри також обирає онлайн-шлюб, на відео - одруження нашого суперколеги. Це найкраще показує філософію - робити послуги як для себе", - додав міністр.
- 9 вересня у застосунку "Дія" запустили послугу "Шлюб онлайн", завдяки якій можна пройти повний цикл процесу одруження онлайн.
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