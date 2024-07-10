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У нічному небі України помітили загадковий об'єкт: що це було

10 липня, 2024 середа
03:36
Технології

У ніч на 10 липня у мережі з'явились кадри загадкового об'єкта, що світиться, в небі над Україною. Українці мали змогу спостерігати проліт другого ступеня нової ракети європейського космічного агентства Ariane-6

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Про це повідомляє освітній проєкт Alpha Centauri та пресслужба Європейського космічного агенства.

У вівторок, 9 липня, Європейське космічне агентство (ESA) та компанія Arianspace здійснили перший успішний пуск ракети нового покоління Ariane-6. 

Восени 2023 року генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер, анонсуючи пуск, наголошував, що перший політ буде тестовим і не переслідуватиме завдання виведення на орбіту великого обсягу обладнання.

Ariane-6 покликана замінити важкі ракети Ariane-5, які використовувалися для запусків із космодрому Куру у Французькій Гвіані з 1996 по 2023 роки. Перший запуск було заплановано ще на 2020 рік, але неодноразово переносився.

Ракета буде випускатися у двох модифікаціях: легка версія Ariane 62 з двома твердопаливними бічними прискорювачами, здатна нести корисне навантаження масою до 5 тонн, і Ariane 64 - з чотирма прискорювачами і дозволяє виводити на орбіту до 10,5 тонни вантажу.

  • На стартовому майданчику космічного центру у французькій Гвіані відбулося восьмихвилинне вогневе випробування першого ступеня європейської ракети Ariane 6.
Теги:
Наука
Україна
космос
Європа
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