Arianespace успішно протестувала роботу двигуна європейської ракети Ariane 6

Спостерігати за ним можна було на ютуб-каналі Європейського космічного агентства (European Space Agency, ESA).

По успішне вогневе випробування двигуна першого ступеня нової європейської ракети-носія Ariane 6 після завершення тестування повідомила компанія-оператор космічних запусків Arianespace.

Йдеться про восьмихвилинний тест роботи двигуна першого ступеня Vulcain 2.1. Як зазначили в компанії, після увімкнення двигун працював понад сім хвилин на стабільній швидкості.

Як повідомило ESA на своїй сторінці в соцмережі X (колишній Twitter), "якби це був реальний запуск, то Ariane 6 вже була б на орбіті". Після тестування проведуть додаткові дослідження, за умови успішних результатів ракета має здійснити свій перший політ у 2024 році.

Останнє гаряче випробування верхнього ступеня заплановано на грудень 2023 року.

Довідка. Ракета Ariane-6 має замінити ракету Ariane-5, яка протягом 27-ми років лишалася головним "транспортним засобом" космічних запусків до моменту свого "виходу на пенсію" в липні. Ракету Ariane-6 розробили більш адаптивною та економічно ефективною, з прицілом на більшу частоту запусків. Однак введення її в експлуатацію затягується.

Програмою розробки ракети Ariane-6 керує ESA, а головним підрядником є ArianeGroup, яка тісно співпрацює з CNES (Французьким національним центром космічних досліджень) і DLR (Німецьким аерокосмічним центром). Arianespace, дочірня компанія ArianeGroup, відповідає за експлуатацію космодрому Куру та маркетинг ракети Ariane-6. На сьогодні вже відомо про 28 замовлень на послуги запуску вантажів з використанням ракети Ariane-6. 18 із них – від американської компанії Amazon, яка бажає скористатися цією ракетою для запуску супутників її мережі доступу до широкосмугового інтернету Kuiper.

Ракету Ariane-6 розробили через зростання вартості виготовлення ракет Ariane-5 та посилення конкуренції з боку компанії SpaceX, що використовує багаторазові ракети Falcon. Однак, хоча ракета Ariane-6 буде приблизно на 40% дешевшою за Ariane-5, вона залишається одноразовою. У Європі міркують над розробкою технології багаторазового використання ракет, однак, ці технології стануть доступними не раніше 2030-х.