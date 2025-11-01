У Резерв+ продовжено автоматично понад 700 тис відстрочок від мобілізації

Про це інформує міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Понад 720 тис відстрочок вже продовжено без додаткових дій з боку людини, адже всі потрібні дані є вже в державних реєстрах", пояснює міністр.

Він зазначив, що більше 80% звернень подаються через застосунок Резерв+, а ті, хто надає перевагу паперовим документам,можуть звертатися до ЦНАПів.

"Лише сьогодні ЦНАПи прийняли понад 4000 заяв", - зауважив він.

Міністр оборони наголосив, що хоче зробити цей процес відкритим, прибравши людський фактор і ризики зловживань. Також є на меті розвантажити ТЦК для виконання головних завдань - забезпечення мобілізації.

"Продовжуємо цифровізацію задля ефективності війська", - підсумував Денис Шмигаль.