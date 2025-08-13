У РФ частково обмежили дзвінки в Telegram і WhatsApp

Про це повідомляє Інтерфакс.

За версією відомства ці сервіси нібито стали основними каналами для шахрайства, вимагання коштів і залучення росіян до диверсійної чи терористичної діяльності, а вимоги до їхніх власників вжити заходів безпеки були проігноровані.

Обмеження стосуються лише голосових викликів.

"Інформуємо, що для протидії злочинцям відповідно до матеріалів правоохоронних органів вживаються заходи щодо часткового обмеження дзвінків у даних іноземних месенджерах. Жодних інших обмежень їхнього функціоналу не запроваджено", - повідомили журналістам у відомстві.

У Роскомнагляді додали, що з 2024 року у РФ діє система "Антифрод" для блокування підроблених номерів у телефонних мережах, але після її впровадження шахрайські дзвінки переважно перейшли в іноземні месенджери, які, на думку відомства, не забезпечують належного захисту користувачів.