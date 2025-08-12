РФ планує заблокувати дзвінки у WhatsApp і Telegram та обмежити доступ до 5G, – розвідка
Великі мобільні оператори закликали російський уряд заблокувати голосові дзвінки у WhatsApp, Telegram та інших іноземних месенджерах. Також РФ може обмежити доступ до 5G
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.
Великі російські мобільні оператори просять владу заборонити голосові дзвінки в іноземних месенджерах, пояснюючи це зростанням витрат, нестачею обладнання та перевантаженням мережі, й попереджають про можливе уповільнення інтернету без таких обмежень. Вони розраховують, що заборона змусить користувачів повернутися до звичайних дзвінків і забезпечить стабільний прибуток.
Паралельно обговорюються ініціативи щодо блокування викликів із закордонних SIM-карт, запису розмов, маркування дзвінків з-за кордону, а також вимоги до операторів 5G із забезпеченням доступу спецслужб до даних.
Планується будівництво наземних станцій для перехоплення сигналу іноземних супутників, введення "дитячих" SIM-карт із фільтрацією контенту та можлива заборона соцмереж для підлітків до 14 років.
За даними СЗР, перебої з голосовими та відеодзвінками в Telegram і WhatsApp є частиною тестування блокування, а зростання SMS-трафіку на 12–15% у червні та липні вперше за десятиліття пов’язане з частими відключеннями мобільного інтернету.
- Раніше розвідка попереджала, що РФ готує тимчасово окуповані території до повного відімкнення інтернету.
