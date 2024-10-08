У Росії заблокували месенджер Discord
У вівторок, 8 жовтня, на території РФ заблокували месенджер Discord
Про це повідомляє державна російська пропагандистська агенція ТАСС.
Роскомнадзор заблокував американський месенджер Discord буцімто через порушення вимог законодавства.
"Блокування Discord - сигнал іншим іноземним ІТ-компаніям про те, що терпіння та бажання вести переговори закінчуються", - заявив член комітету держдуми з інформполітики.
- 7 жовтня кіберфахівці ГУР разом з активістами групи ВО Team атакували російську автоматизовану систему "Правосуддя", через яку в судах відбувається електронний документообіг.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.49
- EUR Купівля 45.05Продаж 45.75
- Актуальне
- Важливе