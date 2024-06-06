У Telegram з'явилася внутрішня валюта: як нею скористатися і що можна придбати

Про це він повідомив у Telegram.

Вказано, що нововведеною валютою можна буде сплачувати цифрові послуги у мінізастосунках. Вони, своєю чергою, зможуть приймати платежі за цифрові послуги, використовуючи оплату в застосунках на Android та iOS. Розробники застосунків зможуть використовувати "зірочки" для подальшого просування своїх застосунків.

"На відміну від олдскульних додатків, мінізастосунки Telegram, такі як Notcoin, не потрібно встановлювати для використання. Саме тому вони так швидко зростають. Крім того, соціальна природа Telegram дозволяє мінізастосункам поширюватися вірусним шляхом, тому вони охоплюють десятки мільйонів користувачів протягом декількох тижнів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Apple і Google братимуть 30% комісії, коли користувачі купуватимуть у них "зірочки". Разом з тим, під час реінвестиції всередині Telegram, комісія буде нульовою.

"Як результат, запуск застосунків у Telegram має більший економічний сенс, ніж запуск традиційних мобільних додатків", - додав він.