У TikTok заблокували 47 користувачів, які незаконно рекламували азартні ігри
Держагентство PlayCity й Мінцифри в межах другої хвилі блокувань видалили в TikTok 47 акаунтів, які незаконно рекламували азартні ігри
Про це повідомила пресслужба Міністерства.
Загальна аудиторія 47 користувачів сягає 1,3 млн підписників. Як зазначає відомство, серед них були популярні розважальні профілі, які приховано чи відкрито рекламували нелегальні казино, бонуси і ставки.
"Ми використовуємо всі наявні інструменти, щоб моніторити соціальні мережі та вчасно реагувати на порушення. Наше завдання — зробити онлайн-простір безпечним для українців, особливо для молоді, яка є найбільш вразливою до впливу азартної реклами", – заявив голова PlayCity Геннадій Новіков.
- Раніше державне агентство PlayCity заблокувало на платформі TikTok 33 сторінки, які незаконно рекламували азартні ігри. Їхня загальна аудиторія становить 365 тис. користувачів.
