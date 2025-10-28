PlayCity заблокувало 33 TikTok-акаунти через незаконну рекламу азартних ігор
Державне агентство PlayCity заблокувало на платформі TikTok 33 сторінки, які незаконно рекламували азартні ігри. Їхня загальна аудиторія становить 365 тис. користувачів
Про це держагенство повідомило в telegram.
"Продовжуємо системний моніторинг соціальних мереж, стрімінгових сервісів і відеоплатформ. Відтепер маємо дієвий інструмент протидії акаунтам у TikTok, які порушують законодавство", – йдеться в матеріалі.
Нині в TikTok заблокували 33 акаунти, загальна аудиторія яких налічує 365 тис. користувачів. Також на розгляді платформи перебуває 20 акаунтів з аудиторією понад 625 тис.
"Блокуємо акаунти спільно з Мінцифрою через взаємодію з глобальними цифровими платформами", – запевнило PlayCity.
- У вересні PlayCity спільно з Meta закрили 22 Instagram-сторінки за поширення незаконної реклами азартних ігор. Серед них — акаунти відомих блогерів Колі Заліпухи та Олі Фільової.
- Біла Церква
