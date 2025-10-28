PlayCity заблокувало 33 TikTok-акаунти через незаконну рекламу азартних ігор

Про це держагенство повідомило в telegram.

"Продовжуємо системний моніторинг соціальних мереж, стрімінгових сервісів і відеоплатформ. Відтепер маємо дієвий інструмент протидії акаунтам у TikTok, які порушують законодавство", – йдеться в матеріалі.

Нині в TikTok заблокували 33 акаунти, загальна аудиторія яких налічує 365 тис. користувачів. Також на розгляді платформи перебуває 20 акаунтів з аудиторією понад 625 тис.

"Блокуємо акаунти спільно з Мінцифрою через взаємодію з глобальними цифровими платформами", – запевнило PlayCity.