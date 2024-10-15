У застосунку "Армія+" за два місяці подали понад 10 тис. рапортів, - Міноборони

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, кожного дня кількість поданих рапортів зростає на 150-200.

"І це дуже хороший показник, оскільки все більше військовослужбовців відчувають переваги електронних рапортів, які не губляться і створюються швидко та без помилок, на відміну від паперових", - додала вона.

Зазначається, що Армію+ впровадили вже більше тисячі військових частин, а в системі електронного документообігу (СЕДО) опрацьовано близько 4 тис. електронних рапортів.

У матеріалі йдеться: кожен четвертий рапорт, опрацьований у застосунку, належить десантно-штурмовим військам.

У Міноборони також підкреслили, що наразі Армія+ має 11 видів рапортів, які поділяються на категорії: відпустка, видача направлення, направлення і на допомогу.

Оборонне відомство акцентувало, що застосунок є безпечним: персональні дані військового не зберігаються на мобільному пристрої, а беруться із зовнішніх реєстрів, коли потужності Армії+ розгорнуті в хмарній інфраструктурі. Вона так само як і сам застосунок має атестат комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та підключена до системи моніторингу реагування на кіберінциденти.

8 серпня президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром оборони Рустемом Умєровим презентували платформу Армія+.





